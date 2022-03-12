中侨互助会创立49年：坚持多元包容价值观，扎根华裔社区，回馈全社会

位于加拿大西部温哥华的中侨互助会（S.U.C.C.E.S.S.) （新窗口）成立于1973年，明年将迎来五十周年。

现任中侨互助会总裁周潘坤玲在温哥华唐人街片打街上的办公室，接受了加广中文记者的采访。

因为疫情，中侨的服务大部分转为网络，活动需要预约，所以，办公室显得有些冷清。而温哥华所在的不列颠哥伦比亚省（BC）疫情缓解，周潘坤玲表示，中侨计划逐步让员工回到办公室上班。

周潘坤玲出生于香港，移民加拿大已经有30多年。她先是从事护理方面的工作，之后获得了阿尔伯达大学的护理硕士学位，曾在阿尔伯达大学护理系任副教授，并在阿尔伯达省的医疗服务局担任管理职位。2012年，周潘坤玲加入中侨互助会，担任行政总裁。2016年被评为BC省35位最具影响力女性之一。

去年春节，温哥华中侨互助会（SUCCESS）总裁周潘坤玲（左）给安老院老人拜年。 照片：Radio-Canada / 本人提供

正准备接待来自乌克兰的难民

周潘坤玲告诉记者，上周，他们与省政府部门召开会议，研究如何帮助即将到来的乌克兰难民。

她表示，帮助难民是中侨的传统，在具体操作上，她希望做到公平与公正。

从中侨互助会成立，他们帮助过阿美尼亚难民、越南船民。最近这几年则是帮助叙利亚难民、阿富汗难民，以及接下来的乌克兰难民。

中侨在温哥华国际机场设有接待站，难民抵达后，由他们帮助初期的迎接与安顿。

为了更好服务来自不同国家的难民，他们也招聘懂得难民使用语言的义工和员工协助。

周潘坤玲介绍说，以她的观察，难民和普通移民是一样的，最大的愿望是独立和融入。

他们来自饱受战乱的地区，明显受到精神困扰、情绪困扰。所以，我们需要在情绪上、心理上、经济上支持他们。在这些心理问题得到解决之后，绝大多数难民开始建设更好的生活，学习语言，寻找工作，或者开创小生意 —— 没人愿意一直依赖政府。 引自 周潘坤玲

她举例说，中侨为所有移民难民提供英语学习、工作技能的重新培训，以及国外资历认证，最大程度帮助他们在曾经工作的领域找到工作。

作为一个华裔机构，有这样的机会去帮助其他社区，帮助多元社区，展示了加拿大的包容，展示华裔移民的成功，和他们对加拿大社区的重大贡献。 引自 周潘坤玲

坚持多元包容的价值观

中侨互助会的创办人之一叶吴美琪（Meggie Ip）在接受加广记者电话采访时表示，中侨互助会的成功得益于它始终坚持自己服务移民、多元包容的价值观。

中侨互助会创会会长叶吴美琪女士近照。 照片：Radio-Canada / Dave Roels

你看到我们中侨的标志，是两座桥，我们那时候的定位是桥梁，希望新移民来到，有我们这个桥可以跨到主流社会，另外一条是，主流社会可以跨国这座桥，认识新移民。 引自 叶吴美琪

她感慨说，五十年前，中侨互助会成立，能够做到现在这一步，真是想不到。

她认为，加拿大所有服务都应有对新移民的关怀，不应该让他们自生自美，无论如何，新移民也是社会的一份子。目前，加拿大整体对移民的态度已经有了很大改善。

叶吴美琪是中侨互助会的创会会长，多年担任中侨互助会的理事，也曾当选温哥华市议员，及担任加拿大多元文化咨询委员。 她出生在上海，八岁时移居香港。1966年留学加拿大，攻读教育学硕士学位。在定居温哥华之后，她留意到，由于“六七暴动”以及加拿大修改了移民政策，来自香港的新移民人数骤增。但他们缺乏信息和社区服务。于是，她和同道于1973年成立了中侨互助会。

十年前，周潘坤玲成为中侨互助会的主席。她首先希望，民众不仅仅认为中侨是个帮助华裔新移民的机构，而是意识到，它帮助所有移民和难民，显示加拿大主流价值中多元和包容。

中桥互助会的新标识，中间的英文写着：“人们通向成功的桥梁” 照片：Radio-Canada / Yan Liang

新的标识中，有不同人的背影。它是想说，不论年龄、性别，不论背景、教育、性取向，人们聚集在一起，而四周是BC省美丽的山峰和海洋，而中侨是一座桥梁。正如我们的使命：我们如何创建一个让新移民有归属感的社区，在人格上，情感上，经济上独立。同时，成为总体上健康快乐的人，这是非常重要的。 引自 周潘坤玲

再有，中侨一直发展与壮大，其中重要因素是需求在增加。

随着战后婴儿潮一代进入老年，加拿大人口逐渐老化，需要新的移民加入，不然无法支持经济持续增长的需要。

所以，需要支持那些比我们晚来的移民。我是移民，我希望能为新移民在加拿大安顿和发展铺平道路，提供建议。我们是社区的面貌，无论社区的构成如何。我们不应倒退，不应歧视其他族裔，我们需要包容。 引自 周潘坤玲

面临众多挑战

谈及未来面临的挑战，周潘坤玲表示，首先是没有足够的资源，一边是希望能够做得更多，因为各种需求就摆在那里，但有限的资源，让人难以取舍。

中侨互助会每年可以得到三级政府5800万拨款。同时，他们也组织年度的大型筹款活动，比如中侨百万行，大型慈善演出，以及高尔夫慈善比赛等。

周潘坤玲强调的第二个挑战是，这两年的疫情，针对亚裔的种族主义仇视在增加，而一些政客的态度、语言对改善状况没有帮助。

这是个持续的挑战。如果想建立一个欢迎不同族裔的加拿大，我们必须坚持反对种族主义。要保障社区不被分裂，我们需要坚持我们的价值和原则，要包容，而不是种族主义和歧视 引自 周潘坤玲

此外，加拿大各地都面临劳动力短缺和劳动力人口老化，令中侨的服务需要不断调整。

中侨互助会的“反亚裔仇恨”网络研讨会。（中侨年度报告） 照片：Radio-Canada

服务需要与时俱进

在多年为社区服务的过程中，周潘坤玲能迅速意识到，中侨的许多项目需要扩大、创新，与时俱进。

比如，她认为，政府需要认真研讨婴儿潮退休一代人的需求 —— 他们和以前的老人家不同了，他们寻找的不是传统意义上的安老院，而是需要新的服务项目，可以让他们在家中安度晚年。

周潘坤玲还表示，疫情期，大量使用视频虚拟方式服务令她受到启发。

她说，两年来，我们学习了很多利用网络设备，Zoom，远程讲座、讨论、探视等。

她看到社区服务的未来，就是可以通过虚拟、真实到访、电话等多种方式结合，来完成服务，扩大服务范围。

中侨互助会义工探望老人。（中侨年度报告） 照片：Radio-Canada

义工贡献重大

中侨互助会的成功中，大量义工的付出功不可没。

加广采访了中侨的长期义工谭美芳。

她移民加拿大三十年，而且年近七十，但她还在坚持为中侨做社工。

我把做义工当作上班，星期一在列治文残疾人服务，有两天在食品银行，还在失忆症老人服务项目—— 从周一到周五上午，每天做义工四个小时。而如果中侨有特别活动，我也会参加。他们开玩笑，叫我义工皇后 引自 谭美芳

她为中侨做义工多年，也有人不理解她的行动。但谭美芬感觉，如果没有家庭的经济或其他负担，做义工除了帮助别人，还能让她与不同的人接触，学习到很多事情，更加快乐、健康。

周潘坤玲表示，中侨的义工团队包含了几代人，包括曾接受中侨互助会帮助的新移民，又回到我们这里做义工，还有他们的后代回来帮助我们的活动。

同时，中侨还大学里招聘义工，并组织社区年轻领袖的项目，希望年轻一代了解中侨的价值观，了解社区，用他们特别的能力和头脑，为中侨的未来铺路。