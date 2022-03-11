沙特博主 Raif Badawi 从沙特监狱中获释

拉夫·巴达维的妻子恩萨夫·海达尔（Ensaf Haidar）周五（3 月 11日）在推特上发了推文： 入狱 10 年后，Raif 获得了自由！

恩萨夫·海达尔和她的三个孩子在加拿大申请了政治避难，一直住在魁北克省的舍布鲁克市 （Sherbrooke），在过去的十年里，她一直在为丈夫的获释而奋斗。

拉夫·巴达维的家人一直期待着他的获释，因为截至到 2 月 28 日，他的 10 年刑期已经全部服完。

被判 10 年和鞭刑

沙特作家、博客作者拉夫·巴达维因批评沙特政府而在 2012 年被逮捕，他被沙特法庭判处 10 年监禁，并还被判处 1,000 次鞭刑，以及 100 万沙特里亚尔（约合 340,000 加元）的罚款。

拉夫·巴达维在公开场合被鞭打 50 次成为国际头条新闻，在国际社会抗议后，对他的其余鞭刑被暂停。

人权组织 - 国际特赦组织 （Amnesty International ）的发言人表示，拉夫·巴达维（ Raif Badawi） 的获释条件尚不清楚。

国际特赦组织 海湾地区的分支机构发推文，对这一消息表示欢迎，但再次要求沙特政府解除对拉夫·巴达维（ Raif Badawi） 的旅行禁令，以使他能与在加拿大的家人团聚。

（RCI）