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乌克兰花卉围巾与原住民
Mallory Yawnghwe 是阿尔伯塔省的一位年轻的原住民企业家，她表示，在乌克兰和原住民克里族 Cree 的文化之间，有着很多相连之处。
她说，色彩鲜艳的乌克兰花卉围巾现在已成为原住民文化中不可缺少的一部分：
这些围巾是力量和毅力的象征。
在加拿大的平原省份，乌克兰花围巾是许多原住民社区的必备配饰，这种围巾有个名字，叫做 Kokum 围巾，这个词在克里语中的意思是
祖母。
Mallory Yawnghwe 说，在美洲印第安人庆祝活动 Powwow 的装饰服装中，有这种围巾，还有些妇女把这一围巾作为日常服装的配饰。
她接着说，我们还能看到年轻人在回收这些围巾，用作头带，或作为手提包或裙子的配饰。
她还特别提到乌克兰花卉围巾与传统原住民手工技术的相似之处，说这些花卉是对 Cree 族、Dene 族 和 Métis 的配饰中花卉设计的自然补充。
文化交流
她解释说，我们有这些花围巾，是因为我们的祖母们与乌克兰定居者进行过贸易。
Mallory Yawnghwe 指出，乌克兰的传统已经影响了加拿大平原省份的原住民文化，我们的祖母一辈为这一文化交流铺平了道路。
与乌克兰人们站在一起
在谈到乌克兰冲突时， Mallory Yawnghwe 表示，她看到社交网络上出现了团结运动，这些天来，人们戴上了乌克兰的花围巾，许多原住民与乌克兰人民站在一起。
Mallory Yawnghwe
35 岁的 Mallory Yawnghwe 已成为阿尔伯塔省原住民 Cree 族的最佳企业家之一，她来自阿尔伯塔省中部的 Saddle Lake Cree Nation，她的公司 Indigenous Box Inc. （新窗口） 的宗旨是促进原住民企业家们的工作。
她说，这个公司拥护原住民的真正遗产，任务是要传达
我们的聪明才智； 我们的足智多谋； 我们的勤奋； 我们的意图； 我们的目的性； 我们的能力； 我们的合作； 我们的伟大。
（Radio-Canada）