乌克兰花卉围巾与原住民

她说，色彩鲜艳的乌克兰花卉围巾现在已成为原住民文化中不可缺少的一部分：

这些围巾是力量和毅力的象征。 引自 原住民企业家 Mallory Yawnghwe

在加拿大的平原省份，乌克兰花围巾是许多原住民社区的必备配饰，这种围巾有个名字，叫做 Kokum 围巾，这个词在克里语中的意思是 祖母 。

原住民的传统围巾 Kokum 来源于乌克兰。 照片：La Presse canadienne / Tania Cameron

Mallory Yawnghwe 说，在美洲印第安人庆祝活动 Powwow 的装饰服装中，有这种围巾，还有些妇女把这一围巾作为日常服装的配饰。

她接着说，我们还能看到年轻人在回收这些围巾，用作头带，或作为手提包或裙子的配饰。

她还特别提到乌克兰花卉围巾与传统原住民手工技术的相似之处，说这些花卉是对 Cree 族、Dene 族 和 Métis 的配饰中花卉设计的自然补充。

起源于乌克兰的 Kokum 围巾已经成为加拿大原住民的传统服饰的一部分。 照片：Heidi Manitowabi

文化交流

她解释说，我们有这些花围巾，是因为我们的祖母们与乌克兰定居者进行过贸易。

Mallory Yawnghwe 指出，乌克兰的传统已经影响了加拿大平原省份的原住民文化，我们的祖母一辈为这一文化交流铺平了道路。

Mallory Yawnghwe 在她公司 Indigenous Box 的博客上写了关于 “Kokum” 围巾的文章。由于乌克兰的武装冲突，这一文章在社交网络上广为流传。 照片：Mallory Yawnghwe

与乌克兰人们站在一起

在谈到乌克兰冲突时， Mallory Yawnghwe 表示，她看到社交网络上出现了团结运动，这些天来，人们戴上了乌克兰的花围巾，许多原住民与乌克兰人民站在一起。

Mallory Yawnghwe 35 岁的 Mallory Yawnghwe 已成为阿尔伯塔省原住民 Cree 族的最佳企业家之一，她来自阿尔伯塔省中部的 Saddle Lake Cree Nation，她的公司 Indigenous Box Inc. （新窗口） 的宗旨是促进原住民企业家们的工作。 她说，这个公司拥护原住民的真正遗产，任务是要传达 我们的聪明才智； 我们的足智多谋； 我们的勤奋； 我们的意图； 我们的目的性； 我们的能力； 我们的合作； 我们的伟大。

原住民企业家 Mallory Yawnghwe 创建了自己的公司 : Indigenous Box 照片：Radio-Canada / Mallory Yawnghwe

（Radio-Canada）