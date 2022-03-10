乌克兰：加拿大宣布拨款 1.17 亿加元欢迎难民

这笔资金将被用于建立新的移民途径，加快申请处理，并在新移民抵达加拿大后提供支持。

不过，虽然有反对党提出，但联邦政府拒绝取消对签证的要求。

此外，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）还宣布，联邦政府将向加拿大红十字会捐款 2000 万加元，这一金额相当于加拿大红十字会目前为帮助乌克兰难民筹集的公民捐款。

加拿大宣布追加拨款 1.17 亿加元欢迎来自乌克兰的难民。 照片：AP / Daniel Cole

欧洲之行

正在欧洲访问的特鲁多目前在波兰，他在与波兰总统安杰伊·杜达 (Andrzej Duda) 联合举行的新闻发布会上宣布了上述这些措施。

他与波兰总统安杰伊·杜达进一步讨论了东欧的安全问题，并表示加拿大对波兰的支持，俄乌冲突导致大批的乌克兰人进入波兰。

2022年3月10日：加拿大总理特鲁多与波兰总统杜达 联合举行新闻发布会. 照片：AP / Czarek Sokolowski

特鲁多还与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula Von der Leyen）进行了会晤。

加拿大总理特鲁多于 2022 年 3 月 6 日开始了这次欧洲之行，波兰是他这次出访的最后一站，他将在周五 （3 月 11 日）结束对欧洲的访问。

（CBC，Radio-Canada）