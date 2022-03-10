蒙特利尔唐人街振兴组织：轻轨东线 REM de l’Est 将是对唐人街的又一次打击

现在，蒙特利尔市轻轨要东延，交通当局计划在这一空地上建轻轨站。

计划公布后，立即遭到了唐人街振兴组织的批评，该组织认为，轻轨站根本不是应该在这个空旷地所看到的。

这个旨在于为唐人街注入新活力的委员会名为 包容性振兴：唐人街的现在和未来 （ Inclusive Revitalization: Present and Future of Chinatown），委员会成员 Winston Chan 表示，在这个地方本来可以建一个社区中心，或是老年人负担得起的住房，而且应该与唐人街的历史有关。

轻轨东线

Réseau express métropolitain 的第二阶段，即 REM de l'Est，由魁北克养老基金经理 Caisse de dépôt et placement du Québec 的子公司 CDPQ Infra 开发。

蒙特利尔的轻轨东线项目预计耗资 100 亿加元，这一项目将把蒙特利尔市中心与城市的东端连接起来，沿着 René-Lévesque Boulevard 的一部分修建高架轨道。

蒙特利尔的轻轨东线项目将把蒙特利尔市中心与城市的东端连接起来，沿着 René-Lévesque Boulevard 的一部分修建高架轨道。 照片：CDPQ Infra

Winston Chan 表示，他的团队去年已经致信 CDPQ Infra，概述了对该项目对唐人街影响的担忧，唐人街这一历史性街区在过去两年的疫情中已经遭受了旅游业损失、办公楼空置等严重打击。

尽管如此，蒙特利尔当局仍在继续实施计划，其中包括在 St-Laurent 和 René-Lévesque 大道的拐角处设立一个轻轨站。

他们坚称高架轻轨不会遮挡唐人街拱门的景观，但 Winston Chan说，真正的问题是唐人街空间的流失。

他说，尽管蒙特利尔市和魁北克省政府对唐人街进行了遗产保护，但唐人街将再次缩小规模。

他说， Ville-Marie 隧道、Complexe Desjardins 和 Palais des congrès 等项目，都已经导致唐人街变得越来越小，一次一次地被蚕食。

他接着说，唐人街已经与橙色和绿色地铁线紧紧相连，轻轨站不需要，也不适合。

Winston Chan 还表示，他担心房地产价格会因此飙升，这将使大约 700 名以唐人街为家的居民（其中许多是低收入老年人）无法继续负担居住在这一社区的费用。

他说：

唐人街不是个博物馆，有人住在那里。 引自 蒙特利尔唐人街振兴委员会成员 Winston Chan

CDPQ Infra ：愿意听取建议

REM 东线项目计划为行人和骑自行车的人建造一条 16 公里的长廊，取代 René-Lévesque Boulevard 上一半的现有车道。 照片：CDPQ Infra

REM de l'Est 计划沿着长 32 公里的轨道，修建 23 个车站，通过地下隧道和高架轨道从市中心一直延伸到 Pointe-aux-Trembles 和 Montréal-Nord。

当被问及唐人街委员会提出的担忧时，CDPQ Infra 的发言人 Christian Ducharme 表示，这个 项目关乎整个蒙特利尔，关乎每个人。

但 CDPQ Infra 同时表示，愿意听取有关建议。

(CBC)