【专访】罗马尼亚国际广播电台记者谢尔班：我感到了大家的紧张和悲伤

媒体报道，由于俄国入侵乌克兰，已经有超过200万难民逃离乌克兰，进入周边国家，主要是进入波兰、捷克、和罗马尼亚。

罗马尼亚国际广播电台中文部记者谢尔班（SerbanToader）先生接受了加广访问，表示“仅仅是罗马尼亚，在过去两周接受了30万来自乌克兰难民”。

罗马尼亚国际广播电台记者谢尔班（Serban Toader）。 照片：Radio-Canada / 谢尔班提供

谢尔班曾制作《在罗马尼亚留学》以及《友谊纽带》等专栏节目，他也是罗巴尼亚东部布拉索夫市的特兰西瓦尼亚大学（TRANSILVANIAUNIVERSITY）外语系的汉语专业讲师。

政府与民众竭尽全力帮助难民

谢尔班介绍说，罗马尼亚政府、非政府机构、与民众都第一时间在两国边界上，做好难民的接受和救援工作。

在边境上，可以看到志愿者在接待来自乌克兰的难民，提供食品和水，住宿，医疗、通讯、以及交通帮助。

按照统计，截止至本周一，罗马尼亚已经接收了30万来自乌克兰难民，当中留在罗马尼亚境内的是8万人，其中3万是未成年人 —— 他们的父母亲可能留在了乌克兰。

谢尔班介绍说，其他的乌克兰人在罗马尼亚稍事休息后，前往欧洲其他国家，他们可能在那些地方有亲属。

而且，罗马尼亚政府最近通过了一揽子措施，帮助乌克兰难民。罗马尼亚领土上的所有乌克兰儿童，包括没有寻求庇护的儿童，可以和罗马尼亚儿童享有一样的权利，上国立的幼儿园和中小学，都是免费的，为他们提供免费的膳宿，文具、衣服、课本。同时，希望留在罗马尼亚的乌克兰成人难民可以通过一个非常简化的程序 —— 而不需要特别许可，就能够留在罗马尼亚，寻求就业。 引自 谢尔班

谢尔班表示，据他了解，有500名加拿大人，可能是乌克兰裔也可能是在乌克兰的商人或游客，经过罗马尼亚，飞往加拿大。

而根据当地的华语媒体报道，大约100中国留学生和华商经敖德萨，到达罗马尼亚，并且已经安排班机飞回中国。

2月27日，一名人道救援工作者在罗马尼亚与乌克兰边境，向逃离的乌克兰难民发放食品。 照片：AP / Andreea Alexandru

“我看到了民众的紧张”

我个人的感觉是，人们开始感到紧张、难过，没有人希望战争。这个情景非常特殊，是二战以来没有出现过的。 引自 谢尔班

他表示，自己常常乘火车去中部一个城市教中文。但本周，在首都布加勒斯特火车站，罗马尼亚最大的火车站里面，他第一次看到了临时帐篷、救护车等。

他说，车站里还有很多志愿者，四处都是包括英语、罗马尼亚语、和乌克兰语的标语，专门帮助坐火车从罗马尼亚北部到布加勒斯特的乌克兰难民。

他回忆说，2009年全球危机发生两三年之后，罗马尼亚人觉得生活很不错，很繁荣很丰富。直到2020年，新冠疫情开始。罗马尼亚政府最近正准备取消新冠疫情的各种限制措施，却忽然出现了俄国入侵乌克兰。而人们原本还准备春天的派对，室外活动等，非常讽刺。

罗马尼亚能理解俄国威胁

由于同属前苏联阵营，也同是华约国家，罗马尼亚很理解乌克兰的处境。

谢尔班说，民众舆论中，绝大部分是支持乌克兰平民的，他几乎没有碰到过支持普京的人。

他也简单介绍了罗马尼亚和前苏联的关系。

从上世纪六零年代以来，虽说属于华约国家，但1968年，罗马尼亚政府公开批评了前苏联入侵捷克，这是很奇特的现象。

在前苏联垮台之后，罗马尼亚决定加入北约，也是因为看到俄国是一种威胁。

目前，罗马尼亚人希望能够尽力帮助乌克兰人，人道主义帮助，但罗马尼亚政府没有提到参与军事行动，也不会盲目派遣部队，尽量保持平衡最好，因为军事行动是危险的。 引自 谢尔班

加拿大派战机协防罗马尼亚

上周末，加拿大外交部长梅兰妮·乔丽（MelanieJoly）访问了罗马尼亚。而且，加拿大将派遣六架CF18战机前往罗马尼亚协助巡逻。

而根据罗马尼亚国际广播电台的报道，美国副总统卡马拉·哈里斯周五将到访罗马尼亚，讨论“加强北约东翼的防御力和威慑力进行会谈，包括对罗马尼亚增派部队的前景”。

谢尔班表示，其实最近几个月，经常听到这类的新闻，比如法国军人抵达罗马尼亚，美国军人从德国派驻罗马尼亚等等，说明在俄国入侵乌克兰之前，北约已经开始在罗马尼亚增加军人和武器了。

就是说，北约和欧盟早就有开始准备，而且媒体最近这几个月的报道也倾向于，相信俄国会入侵。 引自 谢尔班

中国立场独特

谢芦宾介绍，罗马尼亚大约有9000华裔。

谈及中国在这场危机中的立场，谢尔班表示：

我觉得，中国不希望被孤立，因为我感觉中国希望继续推进全球化。但中国的立场和西方也不完全一致，中国有它独特的立场。 引自 谢尔班