魁北克省政府为 153 家社区媒体提供 950 万加元的财政援助

受到财政援助的社区媒体包括社区的印刷媒体、广播、电视和数字媒体。

加强社区信息流动

魁省政府解释说，社区媒体对魁北克社会一直有着重大贡献，但在 COVID-19 大流行期间受到了严重影响，新提供的资金将能支持这些社区媒体增加提供当地信息。

魁北克省文化和通讯部长 Nathalie Roy 认为，社区媒体，无论是在城镇还是在地区一级，都能为公民提供必要的发言权，是促进社会发展的重要工具。

她补充说，获取信息是我们民主的支柱之一。

在 950万加元资金中，有 289 万来自魁北克省劳动、就业和社会团结部 （ Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale）。

魁省就业部部长 Jean Boulet 表示，在魁北克省的所有地区，社区媒体在维护和加强社会安全网路方面有着重要的作用。

（Radio-Canada）