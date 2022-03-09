安大略省宣布 3 月 21 日起 “摘口罩”

安大略省首席公共卫生官 Kieran Moore 医生说，从 3 月 21 日起，安省餐厅和商店将不再强制要求戴面罩，但公共卫生部门将继续推荐人们戴口罩。

在公共交通工具和医院中，戴口罩将仍然是强制性规定。

在学校，学生们在 3 月 21 日三月春假结束返校时，无论是在学校的课堂上还是在走廊里，都将不再需要戴口罩。

安大略省首席公共卫生官 Kieran Moore 医生 照片：CBC/Evan Mitsui

Kieran Moore 医生对摘口罩的规定作出了如下解释：安大略省的疫苗接种率很高，住院人数继续下降，而且安大略省在一月份越过了 Omicron 变体疫情的高峰。

他说：

这并不意味着大流行已经结束，但我们现在知道我们需要做什么来控制这种病毒。 引自 安大略省公共卫生官 Kieran Moore 医生

他还保证，作出这一决定不是出于政治压力。

安大略省省长道格·福特 （Doug Ford）也否认这一决定属于政治决定，他表示，我很谨慎，他还说，想继续戴口罩的安省人可以继续戴口罩。

安大略省已经于 3 月 1 日取消了疫苗护照并取消了公共场所的人数限制。

卫生专家担心

许多安大略人会欢迎在公共场所取消口罩，但一些专家认为，安省放弃口罩的速度太快了。

多伦多综合医院的传染病专家 Isaac Bogoch 指出，Omicron 这波疫情已经下落，但还没有结束。

他在推特上评论说， 我认为现在暂时戴口罩，并每周重新评估这个问题才是合理的措施。

从3月21日起，安大略省中小学将不再强制要求戴口罩，引起卫生专家的担心。 照片：Associated Press / LM Otero

多伦多迈克尔·加伦医院 （Hôpital Michael Garron ）重症监护医学主任 Michael Warner 医生对学校的情况感到担心。

他指出，冠状病毒可以通过气溶胶传播，大约 70% 5 至 11 岁儿童还没有完全接种疫苗，而 5 岁以下的儿童没有资格接种疫苗。

他说：

我上小学的孩子将继续在课堂上戴口罩，以帮助保护未接种疫苗的同龄人, 以及脆弱的家庭成员。 引自 多伦多迈克尔·加伦医院 （Hôpital Michael Garron ）重症监护医学主任 Michael Warner 医生

（Radio-Canada）