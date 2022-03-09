[采访] ：布拉格国际广播电台的一名记者谈俄罗斯入侵乌克兰

在现在的捷克共和国，乌克兰裔是继斯洛伐克和越南裔之后的第三大少数族裔。

丹尼尔·奥多涅斯说，捷克斯洛伐克的第一个共和国从 1918 年持续到 1939 年，拥有今天属于乌克兰的一部分领土，后来，这个地区在二战后并入了苏联。

此外，在1993 年捷克共和国和斯洛伐克共和国分裂成为两个独立国家之前，前捷克斯洛伐克是一个与乌克兰接壤的国家。

他说：

这些事件强烈地让人想起捷克共和国的过去。许多人将目前的情况与 1939 年希特勒入侵捷克斯洛伐克，当然还有 1968 年苏联占领期间发生的情况进行比较。回想一下，二战后，捷克斯洛伐克成为华沙条约组织的成员，直到有一天，苏联坦克和飞机毫无预警地出现在捷克。 引自 布拉格国际广播电台记者丹尼尔·奥多涅斯 （ Daniel Ordóñez）

这位记者说，这标志着持续 20 年军事占领的开始，直到俄罗斯和捷克斯洛伐克的共产主义制度完结才结束。

他解释说，这就是为什么捷克人认同乌克兰人的经历，乌克兰人自 30 年前脱离苏联以来已经形成了一个主权国家。

他说：

所以我们了解他们所经历的，捷克人经历过，并深受其害，对此有非常不好的回忆。这就是为什么我们对乌克兰的支持是一致和巨大的。 引自 布拉格国际广播电台记者丹尼尔·奥多涅斯 （ Daniel Ordóñez）

捷克政府的官方立场

捷克总统米洛什·泽曼 （Miloš Zeman） (档案照片). 照片：Getty Images / Gabriel Kuchta

乌克兰和捷克共和国之间的亲密关系是人文、社会、文化和历史多层面的。

丹尼尔·奥多涅斯 (Daniel Ordoñez) 解释说，预计 500 万想离开乌克兰的乌克兰人中有很大一部分会前往捷克共和国，因为在捷克有他们的家人和其他亲戚。

但是，也有不可忽视的政治因素。

丹尼尔·奥多涅斯表示，捷克总统米洛什·泽曼 （Miloš Zeman）从未隐瞒过他与俄罗斯政府之间的密切关系，但这一次，情况似乎发生了变化。

正如布拉格国际广播电台报道的那样，捷克当局已向遭受俄罗斯入侵的乌克兰提供人道主义援助。

捷克的政界人士正在与他们在欧盟和北大西洋公约组织 (NATO) 的合作伙伴就针对莫斯科的行动进行协调，公民们正在组织支持乌克兰的示威活动。

对捷克家庭的经济影响

在俄罗斯联邦储蓄银行 Sberbank 关闭其在捷克共和国的所有分支机构之前，人们在Sberbank 位于布拉格的一家分行外排队提取存款并关闭账户，警察守卫着银行的入口。 照片：Getty Images / MICHAL CIZEK

俄罗斯入侵乌克兰将首先对乌克兰人产生影响，据估计，从商业角度来看，大约有 500 万乌克兰人将受到影响。

而俄罗斯天然气和石油的短缺则可能对捷克人和其他欧洲人的钱包产生直接影响。

民意调查

最近 Median 机构为捷克广播电台进行的一项民意调查显示，87% 的捷克人认为俄罗斯对乌克兰的侵略是无理的侵略行为。

超过三分之二的受访者重申，他们愿意欢迎和帮助因俄罗斯军事行动而宁愿离开本国的乌克兰人。

大多数捷克人（88%）支持通过谈判解决乌克兰冲突，80% 的受访者同意对俄罗斯实施严厉的政治和经济制裁。

--

布拉格国际广播电台 -Radio Prague International （新窗口） - 是加拿大国际广播电台 Radio Canda International 的合作伙伴，RCI 衷心感谢 Daniel Ordóñez 同意这次合作。

( Paloma Martínez Méndez / RCI)