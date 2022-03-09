特鲁多在柏林，承诺向乌克兰提供监控设备

特鲁多与泽连斯基通话

在与德国总理会晤之前，星期三上午，特鲁多与乌克兰总统泽连斯基 （Volodymyr Zelensky）进行了通话，告诉他加拿大将向乌克兰运送更专业的军事装备。

一位消息人士称，这些设备包括用于监视无人机的摄像头，以帮助乌克兰军队密切监视俄罗斯的军队、坦克和大炮。

与德国总理会晤

2022年3月9日：加拿大总理特鲁多和德国总理肖尔兹在柏林首次会晤。 照片：AP / Michael Sohn

周三上午晚些时候，特鲁多还参观了柏林西部的大屠杀纪念馆时，这个纪念馆展示了第二次世界大战的恐怖。

德国现在是欧洲最和平的国家之一，俄罗斯入侵乌克兰后，德国政府的战略发生转变，宣布向乌克兰提供武器。

在俄乌危机中，德国一直处于不舒服的境地 — 因为德国依赖来自莫斯科的天然气。

乌克兰战争将是加拿大总理特鲁多与德国总理奥拉夫·肖尔茨会谈的主题，欧洲的能源需求，对俄罗斯天然气的依赖也将是主要议题之一。

预计特鲁多和肖尔茨还将讨论周二美国宣布的对俄罗斯的石油禁运及其对世界的影响。

（CBC）