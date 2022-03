【专访】马欣欣博士：从化学家到平权律师，“我要以科学方式解释种族主义背后的思维习惯”

#国际三八妇女节专访

马欣欣博士(Lillian Ma): 知名华裔人权律师、族裔平等倡导者。 她今年75岁,出生于香港,曾就读于圣玛丽中学,是香港大学化学系一等荣誉生毕业。 她21岁移民加拿大,博士毕业于西部西蒙菲莎大学(SFU)化学系。 八零年代末开始参与华裔社区平权、反种族主义社会活动。 此后,于多伦多大学修读法律,成为律师。 曾担任安大略省人权委员会专员、人权法庭主席、以及联邦种族关系策略顾问等职务多年。 曾获加拿大亚裔律师联合会办法的终身成就奖。

正值国际三八妇女节,马欣欣女士接受了加广中文台的采访。

鼓励女性从事任何职业

1988年,马欣欣成为第一位被任命为安大略人权专员的华裔女性。

她说,当时大家都奇怪,省政府会任命一位科学界人士担任这个职位。

回看过去几十年,她表示,自己从小立志要当一个科学家,在家里建立化学实验室。但那个年代,女孩子从事科学的人非常少 —— 工程系甚至是不收女孩子的。

不过,很难得,她的父母一直鼓励她发展自己的天性。所以,她认为,首先,父母、社会、媒体都要鼓励女性发挥其潜力,鼓励她们从事自己喜欢的事业,法律、科学等。

再有,女性需要代表性人物,需要榜样,让她们从小看到,没有什么是她不可能达到的。

她还认为,过去几十年,女性独立、平等的思想有了长足的进步,但依然不够。

比如说,加拿大女性在1916年开始逐步有了投票权,但直到100年之后的2015年,贾斯汀·特鲁多执政,才宣布会任命一半女性担任内阁部长。这不是女性不够优秀,而是,人们的惯性思维、性别主义思维没有改变,妨碍了女性在政坛发展。 引自 马欣欣

挑战我们的思维方式

本月,马欣欣提议制作的 种族主义背后 —— 挑战我们的思维方式,Behind Racism: Challenging the Way We Think 大型展览在安大略科学中心(OSC)举行。

她希望用科学研究的方法,来解答“我们如何形成了种族主义以及偏见思想?是否可以停止?”

她介绍说,多年前,自己阅读了著名心理学家、诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·卡内曼(Daniel Kahneman)的一本专著《快思慢想,Thinking, Fast and Slow》。

当中提到,人们的不同思维方式:

快思维让大家不加分析,按照固有印象去做判断和决定;而慢思维则是推翻惯性思维定势,深思熟虑,以逻辑数据等做出决定。

马欣欣女士再以女性投票权作例子。她说,100年前的立法者尽管都是男性,但他们经过了深思熟虑,认为应该给女性投票权 —— 这就是慢思维。

但是,在女性取得投票权之后,整个社会对女性的偏见和歧视性看法没有改变 —— 因为大部分人还在使用快思维 —— 以偏见看待女性.

所以,用了一个世纪的时间,加拿大才在内阁实现了男女平等,才意识到,女性可以和男性同样在政界取得成功

马欣欣深受这本书的启发。她希望了解,种族主义思维是如何形成的?那么,或许我们可以做些什么来阻止它。

种族主义是一种后天学习到的行为,是我们从小形成的偏见, 然后,因为人们的快思维而得以延续。 那么,我们可以有意识地在做出某些决定时,使用慢思维 —— 停止快思维,查看一下数据、听取更多意见,来确保决定是有逻辑和深思熟虑的。 引自 马欣欣

她认为,过去几十年,人们在性别和种族平等观念上有了很大进步。但是,普及教育相对滞后。

她希望《种族主义背后》展览可以让人们从思维习惯出发,改变种族主义。

而且,慢思维方式在对一切有争议事件的判断上,都会给人带来帮助。

中学时期的马欣欣。 照片:Radio-Canada / Lilian Ma提供

从化学家到平权律师

在加拿大取得化学博士之后,马欣欣先后在阿尔伯达大学、科罗拉多大学、以及多伦多大学从事自己喜欢的研究工作。

1979年,一个偶然事件改变了马欣欣的命运。

那年9月,在多伦多大学做研究的她,受到华裔学生社团的邀请,参加了迎接新学生的活动。

活动中,她看到当时一个著名调查节目W5前来拍摄。

几天之后,马欣欣的同事们告诉她,在新闻上看到你了,但可不是什么好形象。

原来,这档节目指控外国学生挤走了本地学生在医学、工程系的学习机会。

节目一经播出,引发华裔社区的轩然大波。

三十多年之后,事件被称为 唤醒沉默族裔的标志性事件 。

节目中每次提及‘外国学生’,画面上都是华裔学生面孔,甚至 包括我 —— 把外国与华裔划等号,而有些学生是在加拿大出生的华裔。事件唤醒了我,我意识到,很多华裔在实验室辛苦工作,并不关心政治,但你知道吗?种族主义会找到你。 引自 马欣欣

此后,她开始与学生社团以及社区联络,组织抗议,要求就“对华裔的歧视和固有印象道歉”。

这个过程中,华裔社区得到了很多其他族裔的帮助,包括本地人、原住民、黑人、拉丁裔等。

半年后,该电视台终于就此进行了道歉。

马欣欣还共同发起成立了加拿大的 平权会 ,并担任主席。此后,她被任命为安大略人权专员。

而她也意识到,自己对法律、人权事务了解不多。

1988年,她离开了心爱的科学领域,走进了多伦多大学法学院 —— 在年过四十岁之后,她成为了一名律师。

马欣欣(右)与另一位华裔平权活动人士吴瑶瑶。 照片:Radio-Canada / Lilian Ma提供

我的家庭就是加拿大种族主义政策的受害者

马欣欣告诉加广,自己家族就是加拿大 人头税 、 排华法案 等种族歧视政策的受害者。

十九世纪,她的祖父和四个兄弟在萨斯喀彻温沿太平洋铁路一带开杂货店。但因为种族主义政策,全家人在几十年之后才得以团聚。

但我们战胜了一切不公。我们必须一直心怀希望,同时需要想象力,需要创造力,使用我们的大脑,不断推进,包括我们的思维头脑也需要不断更新。 引自 马欣欣

目前,马欣欣与丈夫以及他们心爱的三条小狗住在多伦多。

她非常热爱大自然和运动,年过七旬,还在周末教授滑雪课程 —— 而且,已经坚持了25年了。