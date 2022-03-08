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【专访】马欣欣博士：从化学家到平权律师，“我要以科学方式解释种族主义背后的思维习惯”
她是化学博士、大学研究员；她是平权律师、活动人士；现在，她设计大型科技展览，挑战种族主义、性别主义背后的思维习惯
#国际三八妇女节专访
马欣欣博士（Lillian Ma)：
知名华裔人权律师、族裔平等倡导者。
她今年75岁，出生于香港，曾就读于圣玛丽中学，是香港大学化学系一等荣誉生毕业。
她21岁移民加拿大，博士毕业于西部西蒙菲莎大学（SFU）化学系。
八零年代末开始参与华裔社区平权、反种族主义社会活动。
此后，于多伦多大学修读法律，成为律师。
曾担任安大略省人权委员会专员、人权法庭主席、以及联邦种族关系策略顾问等职务多年。
曾获加拿大亚裔律师联合会办法的终身成就奖。
正值国际三八妇女节，马欣欣女士接受了加广中文台的采访。
鼓励女性从事任何职业
1988年，马欣欣成为第一位被任命为安大略人权专员的华裔女性。
她说，当时大家都奇怪，省政府会任命一位科学界人士担任这个职位。
回看过去几十年，她表示，自己从小立志要当一个科学家，在家里建立化学实验室。但那个年代，女孩子从事科学的人非常少 —— 工程系甚至是不收女孩子的。
不过，很难得，她的父母一直鼓励她发展自己的天性。所以，她认为，首先，父母、社会、媒体都要鼓励女性发挥其潜力，鼓励她们从事自己喜欢的事业，法律、科学等。
再有，女性需要代表性人物，需要榜样，让她们从小看到，没有什么是她不可能达到的。
她还认为，过去几十年，女性独立、平等的思想有了长足的进步，但依然不够。
比如说，加拿大女性在1916年开始逐步有了投票权，但直到100年之后的2015年，贾斯汀·特鲁多执政，才宣布会任命一半女性担任内阁部长。这不是女性不够优秀，而是，人们的惯性思维、性别主义思维没有改变，妨碍了女性在政坛发展。
挑战我们的思维方式
本月，马欣欣提议制作的
种族主义背后 —— 挑战我们的思维方式，Behind Racism: Challenging the Way We Think大型展览在安大略科学中心（OSC）举行。
她希望用科学研究的方法，来解答“我们如何形成了种族主义以及偏见思想？是否可以停止？”
她介绍说，多年前，自己阅读了著名心理学家、诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·卡内曼（Daniel Kahneman）的一本专著《快思慢想，Thinking, Fast and Slow》。
当中提到，人们的不同思维方式：
快思维让大家不加分析，按照固有印象去做判断和决定；而慢思维则是推翻惯性思维定势，深思熟虑，以逻辑数据等做出决定。
马欣欣女士再以女性投票权作例子。她说，100年前的立法者尽管都是男性，但他们经过了深思熟虑，认为应该给女性投票权 —— 这就是慢思维。
但是，在女性取得投票权之后，整个社会对女性的偏见和歧视性看法没有改变 —— 因为大部分人还在使用快思维 —— 以偏见看待女性.
所以，用了一个世纪的时间，加拿大才在内阁实现了男女平等，才意识到，女性可以和男性同样在政界取得成功
马欣欣深受这本书的启发。她希望了解，种族主义思维是如何形成的？那么，或许我们可以做些什么来阻止它。
种族主义是一种后天学习到的行为，是我们从小形成的偏见， 然后，因为人们的快思维而得以延续。 那么，我们可以有意识地在做出某些决定时，使用慢思维 —— 停止快思维，查看一下数据、听取更多意见，来确保决定是有逻辑和深思熟虑的。
她认为，过去几十年，人们在性别和种族平等观念上有了很大进步。但是，普及教育相对滞后。
她希望《种族主义背后》展览可以让人们从思维习惯出发，改变种族主义。
而且，慢思维方式在对一切有争议事件的判断上，都会给人带来帮助。
从化学家到平权律师
在加拿大取得化学博士之后，马欣欣先后在阿尔伯达大学、科罗拉多大学、以及多伦多大学从事自己喜欢的研究工作。
1979年，一个偶然事件改变了马欣欣的命运。
那年9月，在多伦多大学做研究的她，受到华裔学生社团的邀请，参加了迎接新学生的活动。
活动中，她看到当时一个著名调查节目W5前来拍摄。
几天之后，马欣欣的同事们告诉她，在新闻上看到你了，但可不是什么好形象。
原来，这档节目指控外国学生挤走了本地学生在医学、工程系的学习机会。
节目一经播出，引发华裔社区的轩然大波。
三十多年之后，事件被称为
唤醒沉默族裔的标志性事件。
节目中每次提及‘外国学生’，画面上都是华裔学生面孔，甚至 包括我 —— 把外国与华裔划等号，而有些学生是在加拿大出生的华裔。事件唤醒了我，我意识到，很多华裔在实验室辛苦工作，并不关心政治，但你知道吗？种族主义会找到你。
此后，她开始与学生社团以及社区联络，组织抗议，要求就“对华裔的歧视和固有印象道歉”。
这个过程中，华裔社区得到了很多其他族裔的帮助，包括本地人、原住民、黑人、拉丁裔等。
半年后，该电视台终于就此进行了道歉。
马欣欣还共同发起成立了加拿大的
平权会，并担任主席。此后，她被任命为安大略人权专员。
而她也意识到，自己对法律、人权事务了解不多。
1988年，她离开了心爱的科学领域，走进了多伦多大学法学院 —— 在年过四十岁之后，她成为了一名律师。
我的家庭就是加拿大种族主义政策的受害者
马欣欣告诉加广，自己家族就是加拿大
人头税、
排华法案等种族歧视政策的受害者。
十九世纪，她的祖父和四个兄弟在萨斯喀彻温沿太平洋铁路一带开杂货店。但因为种族主义政策，全家人在几十年之后才得以团聚。
但我们战胜了一切不公。我们必须一直心怀希望，同时需要想象力，需要创造力，使用我们的大脑，不断推进，包括我们的思维头脑也需要不断更新。
目前，马欣欣与丈夫以及他们心爱的三条小狗住在多伦多。
她非常热爱大自然和运动，年过七旬，还在周末教授滑雪课程 —— 而且，已经坚持了25年了。