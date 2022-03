原住民女歌手 Jayli Wolf 获加拿大朱诺奖提名

这是加拿大最重要的音乐奖,今年已经是第 51 届,今年的朱诺奖 (新窗口)设立了两个新奖项,旨在突出原住民艺术家的作品。

不列颠哥伦比亚 (BC)省的女歌手 Jayli Wolf 获得了自己的第一次朱诺奖提名.

她的专辑 Wild Whisper 获得了提名: 年度当代原住民最佳艺术家或最佳组合 (Contemporary Aboriginal Artist or Group of the Year / Artiste ou groupe autochtone contemporain de l'année ) 。

Jayli Wolf 说, 原来她并不准备发布自己写的歌曲, 因为歌曲非常私人化, 表达了自己当时的心情。

原住民血统

BC省原住民歌手Jayli Wolf 照片:Radio-Canada

Jayli Wolf 来自第一民族 Sauteault ,但她曾经在很长时间里并不知道自己的出身。

她由外祖母在不列颠哥伦比亚省克雷斯顿 ( Creston) 的一个可移动住所中带大, 儿童时代对自己的父亲, 以及自己的原住民血统一无所知。

直到成年,她才与父亲联系上, 她说这种关系现在仍然很复杂。

Jayli Wolf 选择通过艺术和音乐来表达, 来尝试理解自己的这段生活经历。

她说, 我希望获得治愈,我需要应对自己的心理创伤和我正在经历的抑郁症, 我的歌曲是由此心态产生的艺术。

(Radio-Canada)