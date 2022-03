三八妇女节：加拿大越来越多的原住民妇女在高等学术界发挥作用

根据加拿大统计局的数据,原住民女性受过高等教育的比例高于原住民男性,原住民妇女中有 14% 的人获得了学士学位或更高学位,而原住民男性中有 8% 拥有学士获更高学位。

Cyndy Wylde

Cyndy Wylde 是渥太华大学社会工作学院的教师,并在攻读博士学位。 照片:UQAM

渥太华大学社会工作学院 (School of Social Work at the University of Ottawa)的教师 Cyndy Wylde 来自原住民社区 Pikogan,她表示,原住民社区的许多积极活动人士,那些走上街头、大声谴责社会不公正的人,通常都是女性。

Cyndy Wylde 曾经在加拿大惩教署 (Correctional Service of Canada)工作了25 年,退休后,她开始攻读博士学位,主题是为什么监狱系统中有那么多的原住民。

她说,作为一名来自第一民族的女性,我想通过自己的视角来理解这个问题,并帮助原住民组织找到解决方案。

Aimée Craft

Aimée Craft 是渥太华大学法学院教授和律师。 照片:Radio-Canada

Aimée Craft 也是渥太华大学的一位教授,她是 Métis - Anishinaabe 人。

在做了 10 年的律师后,Aimée Craft 在自己职业生涯的后期也选择转为大学研究,她想更多地研究涉及原住民的法律传统。

她说,我看到了在加拿大体系中从事与原住民和条约权利相关法律工作的局限性。

Kathy Bellefleur

魁北克省拉瓦尔大学法学院教授 Kathy Bellefleur 是一位原住民。 照片: courtoisie / Kathy Bellefleur

Kathy Bellefleur 最近成为拉瓦尔大学法学院 (la Faculté de droit de l’Université Laval)的教授,她是属于第一民族的 Innu 人。

她说,自己从小就梦想接受高等教育,15 岁时就不得不离开所在的 Nutashkuan 第一民族社区,开始了学习之旅。

她说,这很艰难,但一些教授一直在支持我,对我产生了很大影响。

为社区做贡献

这三位原住民女教授都表示,她们的大学工作对她们的社区产生了重大而具体的影响。

但她们同时承认,作为原住民女性,在大学的环境中会面临不少挑战,因为大学是社会的缩影。

拉瓦尔大学的法学院教授 Kathy Bellefleur 说:

身为女性,进入学术界已经变得更为困难,而身为原住民,更是增加了一层难度,我们有时会怀疑,我们是否得到了与其他人一样的重视? 引自 拉瓦尔大学的法学院教授 Kathy Bellefleur 说:

(Radio-Canada)