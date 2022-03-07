俄乌冲突把小麦价格推至 14 年高位

俄罗斯 2 月 24 日的入侵严重阻碍了黑海港口的贸易，将芝加哥基准小麦价格推高了 40%，并进一步推高了已达到十年来最高水平的全球食品通胀。

世界粮食计划署 (World Food Programme) 发言人朱莉·马歇尔 （Julie Marshall）说， 俄罗斯和乌克兰共占世界小麦出口的 30% 和玉米出口的 20%，俄乌的出口中断，将影响到数百万人的粮食安全，严重依赖进口的中东和北非尤其脆弱。

由于对俄罗斯的制裁，石油和天然气价格也在飙升，在此之前由疫情导致的供应链中断，已经使货运和钢铁等原材料的成本大升。

对加拿大、美国的影响

在世界上最大的两个小麦种植国 - 加拿大和美国，消费者也在为此付出代价。

美国烘培食品协会 （American Bakers Association）的总裁兼首席执行官罗伯·麦基 (Robb MacKie) 说， 不幸的是， 在短期和中期，美国食品和烘焙食品的成本将上涨更多，这将对我们社会中最弱势的群体造成最大的影响 。

小麦涨价，面包将更为昂贵。 照片：iStock / PeteerS

Calgary Italian Bakery 是加拿大阿尔伯塔省的一家有超过 60年历史的老面包店，在最近小麦价格飙升前，该店已经提价 7%，以跟上去年与加拿大干旱、面粉和酵母价格上升相关的成本。

现在，这个家族企业的共同所有人 Louis Bontorin 担心，一旦面粉库存用尽，他将不得不再次大幅提价，他预计现在库存的面粉还能维持 4 到 5 个月。