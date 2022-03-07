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北京冬残奥会上加拿大目前排名第二，越野滑雪选手 Brian McKeever 再创传奇
2022 北京冬残奥会 （新窗口） （ 2022 年 3 月 4 日 - 13 日）在进行中，加拿大目前获奖牌总数 12 枚，排名第二，包括 4 金、2 银、6 铜。
在北京，加拿大越野滑雪界的传奇人物布莱恩.麦基弗（Brian McKeever）再添一枚残奥会金牌
星期一（3 月 7 日），来自阿尔伯塔省的这位 42 岁运动员在男子视障者 20 公里越野赛中获得金牌，让其他人大吃一惊。
这是布莱恩.麦基弗获得的第 14 枚残奥会金牌，也是他在在残奥会生涯中获得的第 18 枚奖牌。
星期一，在向导拉塞尔·肯尼迪（Russell Kennedy）的带领下，布莱恩.麦基弗以 55 分 36.7 秒的成绩冲过终点线，获得了最新一枚金牌，
美国选手杰克·阿迪科夫（ Jake Adicoff）获得银牌，瑞典的泽巴斯蒂安·莫丁 （Zebastian Modin）获铜牌。
最后一次参加奥运
在北京，布莱恩.麦基弗（Brian McKeever）已经表示，这将是他的最后一届奥运会，从而将结束他很少会站在领奖台下的传奇职业生涯。
布莱恩.麦基弗说：如果没有好的理疗师，我现在不会站在这里，我的体能在减弱，想慢慢退出。虽然仍然有竞争力，但我上床睡觉时觉得身体疼痛，醒来时也感到疼痛，所以现在肯定是退下来的时候了。
本星期三，布莱恩.麦基弗（Brian McKeever）还将再参加一场比赛。
（CBC）