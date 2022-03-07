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北京冬残奥会上加拿大目前排名第二，越野滑雪选手 Brian McKeever 再创传奇

加拿大选手布莱恩.麦基弗（左）在北京获得自己的第 14 枚残奥会金牌。

加拿大选手布莱恩.麦基弗（左）在北京获得自己的第 14 枚残奥会金牌。

照片：Reuters / ISSEI KATO

RCI

2022 北京冬残奥会 （新窗口） （ 2022 年 3 月 4 日 - 13 日）在进行中，加拿大目前获奖牌总数 12 枚，排名第二，包括　4 金、2 银、6 铜。

在北京，加拿大越野滑雪界的传奇人物布莱恩.麦基弗（Brian McKeever）再添一枚残奥会金牌

星期一（3 月 7 日），来自阿尔伯塔省的这位 42 岁运动员在男子视障者 20 公里越野赛中获得金牌，让其他人大吃一惊。

这是布莱恩.麦基弗获得的第 14 枚残奥会金牌，也是他在在残奥会生涯中获得的第 18 枚奖牌。

Brian McKeever et Russell Kennedy célèbrent leur victoire, la médaille d'or au cou lors de la cérémonie de remise de médailles.

加拿大运动员布莱恩·麦基弗和他的向导拉塞尔·肯尼迪在北京冬残奥会20公里越野滑雪中获得金牌。

照片：Getty Images / Lintao Zhang

加拿大运动员布莱恩·麦基弗和向导拉塞尔·肯尼迪在北京冬残奥会比赛中。

加拿大运动员布莱恩·麦基弗和向导拉塞尔·肯尼迪在北京冬残奥会比赛中。

照片：Getty Images / Lintao Zhang

星期一，在向导拉塞尔·肯尼迪（Russell Kennedy）的带领下，布莱恩.麦基弗以 55 分 36.7 秒的成绩冲过终点线，获得了最新一枚金牌，

美国选手杰克·阿迪科夫（ Jake Adicoff）获得银牌，瑞典的泽巴斯蒂安·莫丁 （Zebastian Modin）获铜牌。

最后一次参加奥运

在北京，布莱恩.麦基弗（Brian McKeever）已经表示，这将是他的最后一届奥运会，从而将结束他很少会站在领奖台下的传奇职业生涯。

2022 年 3 月，加拿大越野滑雪界的传奇人物布莱恩.麦基弗（Brian McKeever）在北京的训练中。

2022 年 3 月，加拿大越野滑雪界的传奇人物布莱恩.麦基弗（Brian McKeever）在北京的训练中。

照片：Getty Images / Michael Steele

布莱恩.麦基弗说：如果没有好的理疗师，我现在不会站在这里，我的体能在减弱，想慢慢退出。虽然仍然有竞争力，但我上床睡觉时觉得身体疼痛，醒来时也感到疼痛，所以现在肯定是退下来的时候了。

本星期三，布莱恩.麦基弗（Brian McKeever）还将再参加一场比赛。

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（CBC）

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