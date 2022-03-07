特鲁多宣布对普京核心圈子内人员实施新制裁

特鲁多在伦敦的新闻发布会上宣布，加拿大将对属于俄罗斯总统弗拉基米尔·普京 （Vladimir Poutine）核心圈子内的十几人实施新制裁。

加拿大总理特鲁多星期一开始对西欧进行为期六天的访问，以协调加拿大与其盟国的努力，应对俄罗斯入侵乌克兰的行动。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）、英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson ）和荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）。 照片：Associated Press / Henry Nicholls/Pool

特鲁多说：

今天，加拿大宣布对参与这次无端入侵的 10 个个人实施新的制裁。 引自 加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）

特鲁多解释说，这些人的名字取自由俄罗斯反对党领袖阿列克谢·纳瓦尔尼（Alexeï Navalny）准备的名单。

在渥太华宣布最新制裁的名单中，包括克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（ Dmitry Peskov）、俄罗斯卫生部长米哈伊尔·穆拉什科 （Mikhail Murashko）以及农业部长德米特里·帕特鲁舍夫（Dmitry Patrushev）。

俄罗斯电视台 Pervyï Kanal （Channel One Russia）的总裁康斯坦丁·恩斯特 (Konstantin Ernst) 也在渥太华的制裁名单上。

在与英国首相和荷兰首相联合举行新闻发布会之前，加拿大贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在周一早些时候与英国女王伊丽莎白二世进行了会晤。

支持小组

从更全球化的角度来看，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布成立一个支持小组，其中主要包括加拿大和荷兰，其任务是协调国际社会的努力，在现在和将来对乌克兰提供坚定不移的长期支持。

英国首相鲍里斯·约翰逊 Boris Johnson. 照片：Associated Press / Alastair Grant

他说：

这是乌克兰的朋友们为乌克兰提供军事、经济和人道主义支持建立一个联盟的机会，以确保普京失败。 引自 英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson ）

英国首相鲍里斯·约翰逊同时宣布，英国将再向乌克兰提供 1.75 亿英镑（2.93 亿加元）的追加援助。

（Radio-Canada）