蒙特利尔医生为乌克兰人提供网上救生培训

麦吉尔大学的斯坦伯格模拟和互动学习中心 （The Steinberg Centre for Simulation and Interactive Learning at McGill University） （新窗口）发布新闻稿，说该中心创建了多媒体内容，以满足乌克兰的紧急医疗保健需求。

这份新闻稿称，斯坦伯格中心的创伤外科医生丹·德克尔鲍姆（ Dan Deckelbaum）与同事们录制了一系列如何救助受伤者的视频教程。

用乌克兰语提供

斯坦伯格模拟和互动学习中心 （新窗口）表示，这些视频是在运动手术室拍摄的，并从英语翻译成了乌克兰语， 共有 10 个视频， 10 个讲座，长度从 3 到 20 分钟不等，教授没有手术经验的人如何使用的基本的生存技能和急救程序。

丹·德克尔鲍姆医生在接受加拿大媒体采访时解释说，如果您是一位心脏病专家或皮肤科医生，您是一位非常出色的医生，但您并不知道如何治疗受伤的人，因为这不是您的专业领域。

他说，我们与中心一起制作了这些视频，以展示如何在急诊医学中执行有关程序来治疗创伤。

斯坦伯格中心 （新窗口）的主任吉哈德·弗里德 （Gerald Fried）医生说，中心的团队在不到 24 小时内完成了培训材料。

帮助制作这些视频的胸外科医生 Junko Tokuno 在过去六个月里一直在为麦吉尔大学医学院的学生们开发视觉训练材料。

她指出，在现在这种情况下，医生没有时间去翻书，这些视频显示了如何在视觉和听觉辅助下准确地完成这些医疗程序。

她说，只要有电力和互联网，这些视频很容易在乌克兰的任何地方播放。