【专访】“联络帮助香港侨民社区；担心香港语言文化消失” ｜香港人在加拿大之三

Vanessa和Nichole都来自香港，目前居住在加拿大最大城市多伦多。

社会运动影响深刻

Vanessa：

来到加拿大已经十年了，2019年香港的社会运动发生，她也一直在加拿大。

她表示，回看社运的整个过程，她非常难过、失望，尤其是2019年的10月到11月中那段时间，冲突升级很快，非常暴力。住在多伦多的她，周围许多同学朋友生活无忧无虑，完全没有政治、没有外力干扰。与生活在香港的同龄人对比，她感觉几乎是生活在不同世界，自己似乎要兼顾两个身份。

我到现在都觉得一切很不真实，当时，每天有太多不同的事情发生，发生得太快，那时的资讯很乱，我感觉，那就像一场梦，似乎发生了很多事情，但又不知从何说起，很难组织语言。它对我肯定有心理影响，因为你见到香港的转变，但自己却在多伦多，离香港那么远，非常无助。 引自 Vanessa

描述2019香港社会运动的纪录片《时代革命》海报。 照片：Radio-Canada / 乜记/instagram

尽管人在加拿大，社会运动过程中，她曾参与组织安大略省大学校园的游行、抗议、和宣讲 —— 希望让更多人了解，香港正在发生的事情。她也曾经获得关注香港事态的教授邀请，在大学做演讲嘉宾，介绍香港。

她说，虽然十几岁就离开香港来到加拿大，但自己始终定位为“加拿大香港人”。大学毕业前，回香港找工作原本是她的选项之一，但社运发生了，再加上疫情，她感觉自己已经没有这个选项了，因为 在香港我已经无法做什么了 。

目前，她在多伦多工作。

Nichole：

因为2019年社会运动以及之后香港的变化，Nichole的父母决定提前将她送到加拿大读书。

所有的决定都非常快。社运期间她觉得，我那一年要准备文凭考试，要补习，也和同学朋友上街抗议，参加学校的活动，比如罢课、人链。

她说，庆幸自己的父母很支持她参与这些活动，但是，也非常担心她的安全。

而说到事件对个人的影响，Nichole表示：

我想是对其他人的戒心加重了。那时候在香港，不知‘哪个是人哪个是鬼’，不敢和别人谈论政治立场，害怕因为你的立场而遭受攻击。 引自 Nichole

她目前在多伦多就读12年级，正在寻找适合的大学。

广东话特别表达。 照片：Radio-Canada / 乜记/instagram

担心香港文化消失

Vanessa发起“乜记 （新窗口）”的另一个原因是，担心香港文化的消失，因为“以目前的形势，香港独特的语言和文化很有可能消失”。

她说，这个频道的内容并不很政治，可以说，是从政治抵抗转为从文化角度去介绍香港 —— 希望把香港文化带到多伦多。

目前这是一个Ingstgram，他们有一个作者群， 创作者自己想主题，比较轻松，是个英文频道，比如介绍香港美食、知名艺人，翻译流行歌曲歌词，香港电影。同时，让自己有个渠道追踪香港流行文化。

香港文化独一无二。首先是它是粤语的，没有别的地方是以广东话为主创造了一种文化的，我认为很需要保留 —— 广东话是很古老的语言，如果慢慢失去，会非常遗憾。再有，文化这个词是无形的，你看不到，但它渗透在我们的生活日常，显示我们是香港人。‘乜记’给了我一个做这件事情的原因，理由。 引自 Vanessa

她希望，乜记作为平台，从社区入手，比如大学的香港学生社区等，联络理念、背景相同的人。

香港年轻人中还会有很多人离开，这是潮流 —— 形成了新的‘侨民，diaspora’ —— 他们和之前的‘移民，immigrant’是有区别的。海外的香港人会越来越多，我觉得，继续‘乜记’，可以成为更多人分享的内容中心。 引自 Vanessa

注：在学术界， 侨民，diaspora 与“移民immigrant”的区别在于，侨民通常对他们的家园有共同的集体记忆；他们的故乡、根、以及出身在他们的身份认同上起了关键的作用，并与之保持着更加紧密的联系。

比如，历史上，这个词尤其是指犹太人的大流散。

介绍香港女儿、著名歌手梅艳芳。 照片：Radio-Canada / 乜记/instagram

帮助香港流亡青年社区

来到多伦多之后，Nichole感觉自由了一些，于是，她参与组织非盈利机构 安港学盟，OHKYA （新窗口）

我希望在加拿大做一个香港人社区，我们知道很多香港年轻人通过不同途径来到加拿大，工作签证或者难民身份，他们和以前从香港来到的移民非常不一，他们的关注点，谈论的话题都不一样，所以，这个安港学盟是给新香港人的。 引自 Nichole

她表示，这是一个基于社区的政治组织，比如最近一项活动是给香港在囚的学生写信。

他们也会发起学生游行，和其他大学里的香港青年组织一起协调合作，比如组织放映《十年》《时代革命》，让更多人意识到，世界不同地方都有中国影响力 —— 加拿大是非常放松的自由的地方，很多人不了解世界上的丑恶。

安港学盟杂志《如水》封面。 照片：Radio-Canada / OHKYA/Facebook

（以上发言为嘉宾观点，不代表本台意见）

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