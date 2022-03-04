2022 北京冬残奥会在紧张的政治气氛中开幕

开幕前夕的争议

在冬残奥会即将开幕前夕，俄乌冲突引发了一系列抵制奥运的威胁以及运动员之间的紧张关系，在开幕前最后一刻，国际残奥委员会逆转了之前的一个决定，宣布禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员参加比赛, 冬残奥会终于在勉强平息了巨大争议后开幕。

2022 年 3 月 4 日： 冬残奥会在北京开幕 照片：Getty Images / Carmen Mandato

国际残奥委员会原来决定让俄罗斯和白俄罗斯的运动员以 中立身份 参加比赛，但面对包括加拿大在内的多个国家施加的压力，残奥会改变立场，宣布排除俄罗斯和白俄罗斯的选手。

北京曾经在 2008 年举办夏季奥运会，现在北京成为历史上第一个既举办了夏奥会又举办了冬奥会的城市。

加拿大 49 名运动员参加

加拿大这次派出 49 名运动员参加冬残奥会，在北京参加为期 10 天的冰球、冰壶、高山和北欧滑雪和单板滑雪比赛。

加拿大代表团在北京冬残奥会开幕式上的旗手是轮椅冰壶选手福里斯特（ Ina Forrest）与冰球选手威斯特雷克（Greg Westlake）。

2022 年 3 月 4 日：加拿大代表团在北京冬残奥会开幕式入场，旗手是轮椅冰壶选手福里斯特（ Ina Forrest）与冰球选手威斯特雷克（Greg Westlake）。 照片：Getty Images / Carmen Mandato

呼吁和平

在各国运动员入场后，国际残奥委员会（International Paralympic Committee）主席安德鲁·帕森斯 (Andrew Parsons) 致开幕词，他呼吁世界和平，谴责任何违反奥林匹克休战决议 （新窗口）的行为。

安德鲁·帕森斯表示，奥运会和残奥会期间的奥林匹克和平休战 （新窗口）是第 76 届联合国大会期间 193 个会员国一致通过的联合国决议。

他说，这一决议必须得到尊重和遵守，而不是违反:

21 世纪是为对话和外交而生，而不是为战争和仇恨而生。 引自 国际残奥委员会（International Paralympic Committee）主席安德鲁·帕森斯 (Andrew Parsons)

2022 年 3 月 4 日：国际残奥委员会（International Paralympic Committee）主席安德鲁·帕森斯 (Andrew Parsons) 在北京冬残奥会开幕上呼吁世界和平 照片：Reuters / GONZALO FUENTES

北京冬奥会奥林匹克休战决议 （新窗口） 第 24 届冬季奥林匹克运动会和第 13 届冬季残疾人奥林匹克运动会分别于 2022 年 2 月 4 日至 20 日和 2022 年 3 月 4 日至 13 日在北京举行。 2021年 12 月 2 日，第 76 届联合国大会通过北京冬奥会奥林匹克休战决 （新窗口）： 敦促会员国依循《联合国宪章》，自 2022 年在北京举行的第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕前第七天至第十三届冬季残疾人奥林匹克运动会闭幕后第七天，各自和集体遵守奥林匹克休战，特别是确保参加冬季奥林匹克运动会和冬季残疾人奥林匹克运动会的运动员、官员和所有其他经认可人员安全通行、出入和参与，并通过其他适当的措施为安全举办奥运会作出贡献。

另外，加拿大广播公司 Radio-Canada 报道说，美国《纽约时报》称，中国要求俄罗斯把入侵乌克兰的时间推迟到 2 月 20 日奥运会结束之后，北京坚决否认了这些指控。

（Radio-Canada, RCI）