北约拒绝在乌克兰设立禁飞区: “我们不是这场冲突的一部分”

乌克兰是一个前苏联共和国，乌克兰不是欧盟和西方军事联盟 - 北约的成员，但在要求加入这两个组织。

面对俄乌紧张局势，星期五 （ 3 月 4 日），北约成员国在布鲁塞尔的北约总部举行了特别外长会议，加拿大外交部长梅兰妮·乔利 (Mélanie Joly) 也参加了今天的布鲁塞尔会议。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格 ( Jens Stoltenberg) 在外长会议后举行的新闻发布会上表示，北约拒绝了在乌克兰设立禁飞区的要求。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格 ( Jens Stoltenberg) 照片：Reuters

我们不是这场冲突的一部分

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格 ( Jens Stoltenberg) 在星期五的新闻发布会上说：

我们不是这场冲突的一部分，我们有责任确保它不会升级并蔓延到乌克兰以外。 引自 北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格 ( Jens Stoltenberg)

自 9 天前俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰总统泽连斯基 （Volodymyr Zelensky）一直呼吁西方大国在乌克兰设立禁飞区。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格说， 我们理解这种绝望，但我们也相信，如果我们这样做 [设立禁飞区]，我们最终会导致欧洲全面战争，涉及更多国家和更多的痛苦。

他补充说，不会在乌克兰设立禁飞区，因为设立禁飞区就意味着要派出北约的战机进入乌克兰领空击落俄罗斯飞机，这样做导致冲突升级的风险太大。

延斯·斯托尔滕贝格 表示：

北约盟国同意我们不应该让北约的飞机在乌克兰领空的上空飞行，也不应让北约部队在乌克兰领土上行动。 引自 北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格 ( Jens Stoltenberg)

星期四，乌克兰总统泽连斯基表示，如果北约盟国不能满足他提出的保护乌克兰领空的要求，他们则应该向基辅提供更多的战机。

北约成员国已经向乌克兰运送了武器，但没有采取可能与拥有核武器的俄罗斯发生直接冲突的军事行动。

美国：北约是防御性联盟

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken） 照片：Reuters / POOL

美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）表示，北约联盟将保卫北约盟国的 每一寸 领土免受攻击。