特鲁多宣布拨款 40 亿加元，推动中小企业数字化

星期四 （ 3 月 3日），加拿大总理贾斯汀·特鲁多 (Justin Trudeau) 在渥太华与国际贸易、出口促进、小企业和经济发展部部长 Mary Ng 联合举行的新闻发布会上宣布了这一消息。

加拿大商业发展银行 (BDC) 的总裁兼首席执行官 Isabelle Hudon 也参加了新闻发布会。

2022 年 3 月 3日，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）宣布启动一个促进中小企业数字化的项目。 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

160,000 家中小企业将获益

加拿大的数字化转型计划的预算为 40 亿加元，旨在帮助加拿大的中小企业扩大在线曝光度，并加速公司企业的数字化转型。

这个项目将分四年进行，预计 160,000 家中小企业将可以获得支持，中小企业现在可以开始申请贷款或赠款，同时还能受益于一个庞大的数字化顾问网络。

特鲁多表示，这个项目将创造成千上万个工作职位，尤其将为数字领域的年轻人才带来机会。

加拿大国际贸易、出口促进、小企业和经济发展部的部长 Mary Ng 照片：La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

本周一，加拿大国际贸易、出口促进、小企业和经济发展部的部长 Mary Ng 前往了华盛顿，以加强与加拿大最重要的经济伙伴 - 美国之间的经贸关系。

（Radio-Canada）