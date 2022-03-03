渥太华进一步制裁俄罗斯，并向乌克兰提供更多武器

尽管在乌克兰受到乌军和民众的强烈抵抗，俄罗斯军队继续在乌克兰推进，加拿大副总理克里斯蒂亚·弗里兰 （ Chrystia Freeland）周四 （ 3 月3日）上午宣布，加拿大政府对所有从俄罗斯和白俄罗斯进口的产品征收 35% 的关税。

加拿大副总理克里斯蒂亚·弗里兰与国防部长安妮塔·阿南德（Anita Anand ）和移民部长肖恩·弗雷泽（Sean Fraser）一起举行了新闻发布会，她解释说，俄罗斯和白俄罗斯将不再受益于加拿大向世界贸易组织其他成员国提供的优惠，特别是低关税。 .

她还表示，在此之前，加拿大只对朝鲜的进口产品征收此类关税。

加拿大是第一个撤销俄罗斯和白俄罗斯作为加拿大贸易伙伴优惠国家地位的国家。

向乌克兰人提供更多武器

2022 年 3 月 3 日，基辅，乌克兰士兵在最近遭到俄罗斯炮击的地区。 照片：AP / Efrem Lukatsky

考虑到乌克兰人不得不独自面对莫斯科强大攻势的悲惨境遇，加拿大国防部长安妮塔·阿南德（Anita Anand）宣布，即将向乌克兰军队交付 4,500 枚 M-72 火箭发射器（一种轻型反坦克武器）以及 7,500 枚手榴弹。

国防部长还宣布向乌克兰追加援助100万加元，用于购买高分辨率卫星图像设备，以使乌克兰军队能够更好地观察俄罗斯军队的动向。

北极理事会的强烈抗议

此外，加拿大、丹麦、美国、芬兰、冰岛、挪威和瑞典政府周四宣布，将暂时停止参加目前由俄罗斯主持的北极理事会会议。

北极地区的重要性日益增长。 照片：Garde côtière canadienne

北极理事会汇集了与北极圈接壤的国家，是在这个日益令人垂涎的全球地区管理地理和战略关系的一个重要的合作与对话的场所。

加拿大全球事务部的一份声明说，俄罗斯入侵乌克兰给包括北极在内的国际合作带来了严重障碍。

（Radio-Canada）