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国际残奥委员会最终决定禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加北京冬残奥会
RCI
北京冬残奥会 （新窗口）将于 2022 年 3 月 4 日至 13 日举行。
在冬残奥会即将开幕之际，迫于压力，国际残奥委员会（International Paralympic Committee）改变了之前的决定，在 3 月 3 日宣布，不让俄罗斯和白俄罗斯运动员参加周五将在北京开幕的冬残奥运会 （新窗口）。
数小时内推翻决定
在俄罗斯入侵乌克兰并得到白俄罗斯配合后，国际残奥委员会 （International Paralympic Committee） 本周三 （3 月 2 日）曾经宣布，这些运动员可以
以中立的身份 参加残奥会，但这一决定遭到了一些国家的质疑，于是推翻了这一决定。
国际残奥会在开幕式前夕补充说，运动员村的情况正在恶化，保证他们的安全已成为不可能。
在新闻发布会上，国际残奥委员会主席安德鲁·帕森斯（Andrew Parsons）对来自俄罗斯和白俄罗斯的 83 名运动员发表了讲话。
他说，我们很抱歉，你们政府上周做出的决定牵连到了你们，你们是你们政府行为的受害者。
（Radio-Canada）