联合国大会通过决议，谴责俄罗斯入侵乌克兰

经过两天的辩论发言，联合国大会成员国对一项旨在谴责俄罗斯入侵乌克兰并要求 立即 撤军的决议草案进行了投票， 该决议要求俄罗斯立即停止对乌克兰使用武力。

141 个国家对决议投了赞成票，5 个国家投了反对票，35 个国家投了弃权票。

投反对票的五个国家是俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、厄立特里亚和叙利亚。

投票结果获得了热烈的掌声。

联合国大会决议要求俄罗斯立即从乌克兰撤军。 照片：Reuters / Oleksandr Laphyn

这一决议呼吁莫斯科立即、完全和无条件地从乌克兰撤出所有军事力量，并谴责俄罗斯的核威胁。

这一决议题为 对乌克兰的侵略 ，还呼吁确保人道主义援助不受阻碍地通过，并对白俄罗斯参与对乌克兰的袭击表示遗憾。

绝大多数国家谴责

俄罗斯于 2 月 25 日否决了安理会有关乌克兰问题的决议草案，部分国家提请安理会将草案投票转到联大紧急特别会议上举行。

在这一背景下，联合国大会第 11 届紧急特别会议于 2 月 28 日上午开始在纽约联合国总部举行。

联合国大会第 11 届紧急特别会议于 2 月 28 日上午开始在纽约联合国总部举行，讨论乌克兰局势。 照片：Reuters / Mike Segar

3 月 2 日的决议虽然不像安理会决议那样具有法律约束力，但由于绝大多数国家谴责俄罗斯的行动，该决议具有很强的政治价值。

非洲和拉丁美洲的许多国家站在美国和欧洲一边，谴责俄罗斯的入侵。

在亚太地区，日本和新西兰谴责俄罗斯违反国际法。

毫不意外，支持俄罗斯的一方：叙利亚、尼加拉瓜、古巴和朝鲜猛烈抨击西方国家，平壤声称是西方摧毁了利比亚、伊拉克和阿富汗。

中国、印度和阿联酋弃权

中国、印度和阿拉伯联合酋长国在今天的表决中投了弃权票。

印度在军事上靠近莫斯科，因此保持谨慎，而中国强调世界不会从新冷战中获益，并呼吁联合国的行动应有利于推动外交解决。

中国常驻联合国代表张军表示，当前，乌克兰局势急剧变化。当务之急是各方保持必要克制，避免乌克兰局势进一步恶化。

张军强调， 安理会要以地区和平稳定为重，以各方普遍安全为重，为解决乌克兰问题发挥建设性作用。联合国采取的行动应当有助于紧张局势降温，有利于推动外交解决，避免激化矛盾。

（Radio-Canada， RCI）