俄罗斯受制裁，石油和天然气价格大升

星期三(3 月 2 日), 欧洲天然气价格的风向标 - 荷兰基准天然气的价格创下历史新高,

而在全球两大基准原油中,布伦特原油价格一度突破 110美元/桶,创下 8 年来最高,西德克萨斯中质原油(WTI)的价格一度上涨 10%。

俄罗斯能源与西方

专家们说,针对俄罗斯入侵乌克兰采取的制裁行动,有可能导致莫斯科限制或完全停止向西方供应石油和天然气,以进行报复,然而,俄罗斯也可能会为此举付出高昂代价。

俄乌紧张局势推动能源价格飙升 照片:Reuters / Regis Duvignau

加拿大魁北克市拉瓦尔大学 (l'Université Laval) 的政治学系教授兼国际安全中心主任阿内萨·金博尔 (Anessa Kimball) 表示,如果俄罗斯放慢或削减对西方的石油和天然气供应,这一措施将被视为使紧张升级,以破坏北约盟国的凝聚力。

俄罗斯是世界第三大石油生产国和第二大石油出口国, 每天出口约 500 万桶原油,约占世界贸易的 12%。

阿内萨·金博尔教授说,这肯定是俄罗斯 工具箱 里的一个压力杆。

欧洲 40% 天然气来自俄罗斯

多伦多大学蒙克全球事务与公共政策学院 (Munk School of Global Affairs & Public Policy at the University of Toronto) 教授、全球经济政策实验室联合主任马克·曼格(Mark Manger)表示,要了解俄罗斯打算做什么,我们必须区分俄罗斯的天然气和石油出口。

请记住,欧洲(尤其是德国、意大利、立陶宛和匈牙利这几个国家)大约 40% 的天然气从俄罗斯进口。

欧洲严重依赖俄罗斯的天然气,但对俄罗斯来说,这一出口仅占俄罗斯经济总收入的 7%。

马克·曼格教授认为,俄罗斯有可能想切断天然气供应,因为如果损失了 7% 的出口价值,并不会对他们造成太大伤害。

阿内萨·金博尔教授同意这种观点,即俄罗斯有可能正在考虑用天然气作为讨价还价的筹码,来重新平衡局势。

(Radio-Canada)