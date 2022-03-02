【专访】“政治即生活，生活即政治”｜香港人在加拿大系列之一

自《国安法》在香港实施，许多参与抗议的年轻人迫切希望离开香港。

去年，加拿大移民部两次推出专门针对香港年轻人的救生艇计划，符合一定条件的年轻人可以先取得工作许可来加拿大，然后，以读书或是加拿大工作经验转为永久居民（PR）。

这些依靠救生艇项目来到加拿大的香港年轻人，目前的生活状态如何？是否适应了当地社区？

本台将陆续推出“香港人在加拿大”访谈系列，今天的两位嘉宾是Chloe和Kay。

Chloe和Kay都是在半年前，通过救生艇项目前来加拿大的。她们年轻，有良好的教育背景和开放的心态，英语能力也好。目前，俩人都找到了相对满意的工作。

尽管已经离开香港，但她俩不希望暴露真实的姓名和身份，也不愿透露自己的职业等生活细节，显示过去两、三年，在香港的经历带来的担心和阴影。

Kay：从未后悔参与香港抗议活动

Kay大约半年前与男友一起来到加拿大多伦多，男友从事IT业，俩人很快找到了稳定的工作。

我在香港出生，香港长大，香港读书，香港工作，我爱香港，但香港和我长大的地方完全不同了，变化太大。我最近看到一些关于香港的新闻，包括疫情，会庆幸自己狠下心肠，尽早离开了香港。 引自 Kay

她说自己很幸运，首先是，他们以救生艇项目申请来加拿大的过程非常顺利。

再有，疫情期，旅行者常会遭遇航班取消、改期，以及政府疫情期入关政策可能随时变化等诸多不确定因素影响，她和男友却幸运地在加拿大开放海外人士入境的第一天搭上了航班。

此外，得到签证后，他们没有犹豫，选择尽快离开。Kay表示，有位朋友原本计划这个月底来加拿大，但因为香港疫情突然非常严重，出现了一系列限制行动的措施，加上朋友和家人感染了新冠病毒，很难说是否可以按计划离开。

2019年，Kay和男友都参与了当时的社运活动，男友还一度被捕，所幸没有受到起诉。

但《国安法》出台之后，他们常常提心吊胆，感觉说不定哪一天警察会忽然上门抓捕。于是，开始商议离开香港。

她称，父母并不希望她移民，觉得在香港她有很好的工作，而来到加拿大，一切都要重新开始。但她自己觉得，无法在继续若无其事的生活，香港的氛围让她顶不顺（受不了）。

我没有后悔，我始终认为，我们争取的是正确的东西，但没有争取到我们想要的，就要承受这个结果 —— 这个结果可能就是你要担惊受怕，甚至是离开香港，因为在香港太压抑了。 引自 Kay

Chloe：生活就是政治，政治就是生活

大约半年前抵达加拿大，经过四个月的工作培训，目前她已经找到一份有职业发展前景的工作。她表示，自己的情况有些特殊，希望取得加拿大工作经验之后，再看看如何可以拿到永久居民资格。

她自我介绍说，很小的时候随父母从中国内地移民香港，香港的生活是她熟悉和喜欢的。

2019年之前，她已经觉得香港距离心目中的理想居住地越来越远，有过离开的念头。而参与社运活动以及之后香港的变化令她加速了离开的决定。

幸运的是，她的父母也支持她的这个决定。他们唯一担忧的是，女儿要一个人漂洋过海，来到她从未踏足的加拿大，一个人面对生活的压力。所以，父母听到她找到了工作，一切都还稳定的时候，倍觉开心。

生活就是政治，政治就是生活，你分不开的，无论在哪里生活，生活大小事都与政治有关。比如，加拿大有全民医疗保障，加拿大社会有大爱，提倡各族裔间相互包容，这和我理想中的社会其实是更加吻合的，比香港更加吻合。 引自 Chloe

2019年6月，香港返送中抗议中，两位年轻领袖黄之锋和周庭召开记者会。目前，黄之锋依然在监狱，周庭前不久才获释。 照片：The Associated Press / Kin Cheung

围炉倾计：慢慢愈合心理创伤

在多伦多，有一个香港年轻人的群体，他们有共同的经历和背景，会在节日的时候聚会，围炉倾计（聊天），相互支持。

Kay和Chloe也都得到了多伦多地区家和专业辅导机构（CFSO） （新窗口）的帮助，帮助他们适应新环境，和缓解过去两年在香港经历的心理影响。

Kay介绍说，家和的社工以及心理咨询师对他们这些心理创伤的人提供咨询，通常是几个人一组，分享自己的经历，比如社运活动中经受了什么，来了之后遇到什么困难之类，以此来缓解心理压力。

我觉得，和他们聊天是有很多帮助，当然很多问题也不是一次心理辅导或是社工可以解决的。不过，他们提供了一个方向，提供一个体系，一群人大家围炉倾计，让我们得到心理疏导。 引自 Kay

而对Chloe，她只身来到加拿大的，也没有亲戚和朋友。

她开玩笑说，到了二十几岁了，还要上网结识新朋友。

但参与家和的活动对她非常有益。比如，她也是经由家和的信息参加了培训，找到了自己心仪的工作。

家和中心信息。 照片：Radio-Canada

“想做一个令自己骄傲的加拿大人”

我希望成为令自己骄傲的加拿大人，不希望随随便便混日子，是想认真发展自己的事业。 引自 Chloe

巧合的是，在对比加拿大和香港时，Kay和Chloe不约而同提及，香港公共交通四通八达，而在加拿大，去哪里都离不了车。

俩人对加拿大共同的评价是：人们非常友善、平和、包容。

Kay介绍说，有一次开车出门，转弯的时候，车子陷在了沟里，有两个路过的陌生人过来询问，并最终帮她把车子推了出来。

而Chloe认为，加拿大没有什么自己不喜欢的地方，如果有，也只是自己需要时间区适应。

比如，在银行，她会好奇，为什么在香港很快可以办好的业务，在加拿大要好几个工作日呢？但转念一想，她觉得，如果自己不喜欢一个需要疯狂加班的工作，也不希望压力太大，那为什么要求在加拿大的其他人这么做呢？

此外，Chloe和Kay虽然新来乍到，但对加拿大特有的多元和包容氛围深感认同，并希望能够融入其中。

不希望只在自己的同温层。我明白移民经历是非常孤单和辛苦的，与自己有共同背景的人一起，能更加理解彼此。但我觉得，依然应该走出同温层，和我们不同背景的人接触，对于我的成长是很有帮助，可以带来新的看问题的角度，我鼓励所有人这么做。 引自 Chloe

希望继续帮助香港人

虽然离开了香港，但对香港的动态她们非常关注，也都表示，在未来，如果有机会，将帮助香港和香港人。

Chloe的看法是，移民加拿大之后，隔着一段距离看香港，感觉香港变得更加高压，甚至到了荒谬的程度。

最近几天，她关注俄国入侵乌克兰的新闻，感到就像在2019年，今天不知明天发生什么。

她希望在未来，个人生活稳定之后，可以找到一个自己擅长的方式，建立香港人可以聚集的社群，推广香港的文化。

而对于Kay，她希望的是，要尽力帮助那些依然留在香港的人。

有很多香港年轻人依然被逮捕被拘禁，没有机会离开香港。我的一位大学同学，她被逮捕、被投入监狱，但是没有任何媒体报道她的事情，因为她不是有名气的人 —— 我要帮助像她那样的人。当你认识这个人的时候，你就会为她的经历感到悲伤。 引自 Kay

后记：Chloe和Kay都同属于受过良好教育，头脑开放的年轻人，离开香港是因为目前紧张压抑的政治和社会氛围，她们喜欢加拿大的平和友善，希望融入多元社会中，成为“令自己骄傲的加拿大人”。