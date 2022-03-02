加拿大央行把基准利率上调至 0.5%

央行加息并不令人意外，自去年以来加拿大的通胀率飙升, 对经济造成压力，但加拿大央行仍然连续 22 个月把基准利率维持在 0.25%。

控制通胀

加拿大央行的一项任务是在必要时干预利率，以将通货膨胀率保持在每年 1% 至 3% 的范围内。

然而，这一门槛在 2021 年 4 月就被超过，此后通胀率一直在攀升，在 2022 年 1 月达到 5.1%。

高通胀率导致加拿大人的生活成本大增. 照片： CBC

提高基准利率通常需要 6 到 18 个月才能对经济产生具体影响。

不过，分析人士估计，加拿大央行今年将采取一系列小幅加息行动，基准利率将在年底达到 2%，甚至明年达到 2.5%。

2020 年疫情后的超低利率政策

在 COVID-19 疫情爆发前，加拿大的基准利率自 2018 年 10 月以来一直是 1.75%.

2020 年初疫情爆发后, 加拿大央行迅速几次下调基准利率，从 1.75% 下调至 0.25%, 之后一直维持基准利率 0.25% 不变。

现在, 加拿大央行上调基准利率将会影响到加拿大消费者在银行的抵押贷款、信贷额度和储蓄账户等的利率。

（Radio-Canada，CBC）