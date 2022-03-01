加拿大宣布向乌克兰提供 1 亿加元人道援助

加拿大国际发展部长哈吉特·萨吉安（Harjit Sajjan）为响应联合国的紧急呼吁做出了上述宣布，联合国正在为乌克兰筹集 17 亿美元的人道援助。

哈吉特·萨吉安在联合国视频会议上宣布这一消息后发推文说，我们将继续支持乌克兰人民，今天、明天和永远。

他写道：

乌克兰儿童的生活陷入了混乱。他们不得不在防空洞避难，而不是在学校里。他们的操场变成了战场，他们现在睡在地板上。 引自 加拿大国际发展部长哈吉特·萨吉安（Harjit Sajjan）

严重难民危机

联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪 （Filippo Grandi）说，俄罗斯的入侵已经使乌克兰 100 万人流离失所，并把超过 66 万乌克兰人推往邻国—波兰、匈牙利、斯洛伐克和罗马尼亚。

2022 年 2 月 26 日，难民在乌克兰西部城市利沃夫的火车站等待开往波兰的火车。 照片：afp /afp via getty images / YURIY DYACHYSHYN

联合国估计，今后几个月，乌克兰境内将有 1200 万人，以及前往邻国的 400 万难民需要救济和保护。

菲利波·格兰迪 （Filippo Grandi）表示：

我们正在目睹有可能成为本世纪欧洲最严重的一场难民危机。 引自 联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪 （Filippo Grandi）

联合国在寻求筹集 11 亿美元来帮助在乌克兰境内的 600 万乌克兰人，并筹集 5.506 亿美元来帮助逃到邻国的乌克兰难民。

第一笔款项旨在提供食物和水，支持医疗保健和教育服务，并帮助建造避难所。

第二个旨在为逃离乌克兰的人提供住所、紧急救济物品、现金援助以及心理健康和社会心理支持。

加拿大加大援助

多年来加拿大一直为国际援助做出贡献。 照片：Reuters / ABDULJABBAR ZEYAD

自 2018 年以来，渥太华已向乌克兰提供了 5000 万加元的国际援助，其中包括 3500 万加元的发展援助。

截止到今年 1 月底，特鲁多政府宣布已向联合国机构和国际红十字会提供了 1500万加元的额外人道主义援助。

上周五，渥太华还宣布，联邦政府将 匹配 加拿大个人在 2 月 24 日至 3 月 18 日期间为乌克兰人道援助对加拿大红十字会的捐款，匹配上限为 1000 万加元。

（Radio-Canada）