2021 年第四季度加拿大经济增长 6.7%

加拿大统计局的数据显示，加拿大 2021 年第四季度经济的年增长率为 6.7%，超过分析家们预期的 6.5%，在去年 12 月份经济停滞不前后，今年 1 月份的 GDP 很可能增长 0.2%。

统计局还说，根据对 1 月份的初步估计，经济活动现在比疫情大流行前的水平高出了 0.6%。

Desjardins Group 的宏观策略主管 Royce Mendes 表示：虽然乌云在年底前稍微浓了一些......尽管有 Omicron 疫情和由此带来的失业，但 1 月份 GDP 出现了令人惊讶的 0.2% 的增长。.

专家们预测, 随着疫情好转, 限制放宽, 经济呈上扬趋势. 照片：Radio-Canada / Maggie MacPherson

他说，随着 COVID 疫情出现最新转机，全国范围内更多放开， 2 月份经济可能延续这一势头。

预测央行加息

第四季度的数据也高于加拿大央行 1 月份对去年第四季度增长 5.8% 的预测，外界普遍预计央行将在周三开会时把基准利率上调至 0.50%。

BMO 首席经济学家 Doug Porter 表示：我不认为年终数据对央行会有大的影响，但这显示出，即使出现了 Omicron 疫情，经济仍能继续向前发展。

加拿大最新经济增长率出炉后，加元立即上涨 0.1% ，至 78.96 美分。

（CBC）