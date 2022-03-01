加拿大要求国际刑事法院调查俄罗斯在乌克兰的战争罪行

加拿大外交部长梅兰妮·乔利（Mélanie Joly）还对记者表示，加拿大表现出对乌克兰的一贯支持非常重要。

国际刑事法院的国际刑事法院检察官办公室周一已宣布，在俄罗斯入侵乌克兰后，将寻求法院批准对俄罗斯在乌克兰的涉嫌战争罪展开调查。

立陶宛周一也宣布了一项类似于加拿大的倡议。

俄罗斯外长讲演遭抵制

俄罗斯外交部长拉夫罗夫 （Sergueï Lavrov） 照片：Getty Images / GEORG HOCHMUTH

星期二，俄罗斯外交部长拉夫罗夫 （Sergueï Lavrov）发表了两次演讲，一次是在人权理事会 （United Nations Human Rights Council (HRC)）上，一次是在裁军谈判会议 （Conference on Disarmament）上，但两次讲演遭到了许多代表团的抵制。

俄外长原应该亲自到日内瓦在这两个国际机构发表讲话，但周一取消了行程，理由是反俄罗斯制裁禁止他飞越欧盟上空。

因此，俄罗斯外交部长拉夫罗夫通过视频发表了讲演，但在视频播出前不久，许多外交官退席。

（Radio-Canada）