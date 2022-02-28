黑人青少年需要更多了解黑人对加拿大的贡献

温莎市黑人社区的 Basile Bakumbane 解释说，很少有人知道有黑人士兵参加过历史上的战争，为加拿大的自由而战，使加拿大成为今天的一个伟大国家。

温莎市黑人社区的 Basile Bakumbane 照片：Avec l'autorisation de Basile Bakumbane

他说，无论是在学校还是在其他领域，人们很少提到黑人对加拿大的贡献。 他说：

年轻人希望这成为课程的一部分，成为我们学习的东西，以便我们了解更多，而不是只在二月份才做的事情。 引自 温莎市黑人社区的 Basile Bakumbane

他接着说，黑人青少年发现自己的祖先曾经积极参与了国家的发展，会感到很惊喜，这种意识激发了他们的信心。

Idrine Matenda Zambi 照片： Avec l'autorisation de Idrine Matenda Zambi

Idrine Matenda Zambi 是渥太华大学温莎校区的兼职教授，他认为把注意力集中在黑人历史的积极方面很重要。

他认为，黑人的历史不仅仅是关于奴隶制的黑暗时期。

他说， 谈论黑人、他们的出身、他们在许多领域非常积极和非常大的贡献都是非常重要的 。

Basile Bakumbane 认为，将焦点放在黑人社区的积极方面将能激励年轻人更加融入他们的环境，激励年轻人为加拿大的繁荣做出贡献。

（Radio-Canada）