俄罗斯和乌克兰代表团于 2022 年 2 月 28 日在白俄罗斯与乌克兰接壤的边境附近举行第一轮会谈。

乌克兰总统要求俄方立即停火并撤出军队，但克里姆林宫代表对他们的意图保持沉默。

俄罗斯谈判代表弗拉基米尔·梅金斯基（Vladimir Medinsky）只是在会谈开始前在国家电视台上表示，我们愿意达成一个协议，但这必须符合双方的利益。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫 （Dmitri Peskov）周一 （ 2 月 2 8日）指责欧盟对俄罗斯采取敌对态度，认为欧盟向乌克兰运送武器是危险的和破坏稳定的，并证明了莫斯科努力使其邻国非军事化的合法性。

德米特里·佩斯科夫 （Dmitri Peskov）说，这再次证实了俄罗斯为确保乌克兰非军事化所采取的措施是正确的。

泽连斯基要求立即成为欧盟成员

乌克兰总统泽连斯基已同意与俄罗斯进行会谈，但他表示对结果的期望较低。 照片：Bureau de la présidence ukrainienne via Reuters

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelensky）周日表示，我不太相信会有结果，但我们必须尝试。

周一上午，泽连斯基还呼吁欧盟采取特殊程序，让乌克兰立即加入欧盟，以使其能够抵御俄罗斯军队的进攻。

他在社交网络上发布的一段视频中指出，我们的目标是与所有欧洲人在一起，更重要的是，与他们平等。

（Radio-Canada）