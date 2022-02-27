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【报道】加拿大是第二大乌克兰移民国：出台了哪些对乌克兰援助，以及对俄制裁措施？

Canadian Prime Minister Justin Trudeau and Foreign Affairs Minister Melanie Joly listen as Deputy Prime Minister and Finance Minister Chrystia Freeland speaks during a news conference, Thursday, Feb. 24, 2022 in Ottawa. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

加拿大现任副总理、财政部长佛里兰（Chrystia Freeland），中，就是乌克兰后裔。

照片：The Canadian Press / Adrian Wyld

RCI

赖小刚教授：中国进退两难；选择站在历史的哪一边？

俄国总统普京下令军队入侵乌克兰已经进入第四天。

CBC报道称，乌克兰首都基辅在周日凌晨战况激烈，乌克兰士兵和民众正抵抗进入的俄国军队.

同时，乌克兰官方发出警告，俄国将向基辅发动空袭。

周六的报道还显示，乌克兰总统泽兰斯基依然坚守在基辅，显然成为抵抗力量的象征性人物。

加拿大总理特鲁多特别在昨天的新闻发布会上特别提到，他赞赏泽兰斯基的勇气。

美国多个媒体报道，泽兰斯基拒绝了美国协助他撤退的建议，表示：

我现在需要的是子弹，不是顺风车。光荣属于乌克兰！
引自 泽兰斯基

目前，加拿大、美国、欧盟等相互协调，逐渐加大了对俄国的制裁措施，包括史无前例地制裁俄国领导人普京，以及将俄国一些银行踢出了国际支付系统SWIFT。同时，也加大了对乌克兰的武器支援。

加拿大皇家军事学院客座教授赖小刚 （新窗口）在接受加广中文台访问时表示：

乌克兰是一个联合国承认的主权国家。俄国普京就这样大规模侵略，要颠覆乌克兰政府，这是违反国际法的，是侵略行为。尽管普京列出了一系列的理由，但无论如何，大规模军事入侵是正义和非正义的问题，是是非评判的问题。
引自 赖小钢

第二大乌克兰人移民地

根据2016年的统计，有大约150万乌克兰裔生活在加拿大—— 加拿大是俄国之外，乌克兰移民人口最多的国家。

当中最著名的人物恐怕就是现任副总理、财政部长佛利兰（Chrystia Freeland）。

佛利兰毕业于哈佛大学。她的父亲来自乌克兰。她曾在莫斯科以及基辅学习、工作，可以使用流利的俄语以及乌克兰语。

据称，当年克格勃对她在俄国的活动非常警惕，曾经秘密跟踪她，行动代号是佛理达，Frida

俄国入侵乌克兰之后，她与总理特鲁多、外长梅兰妮·乔丽（Mélanie Joly）、以及国防部长安妮塔·阿南德（Anita Anand）出席记者会，并用乌克兰语向社区喊话，表达大家需要团结，共度难关。

赖小刚教授分析这一事实时表示，加拿大单独能做到的事情可能很有限，它的作用主要体现在与西方联盟团结一致 —— 这个团队中，加拿大非常重要，而且做得无可挑剔。

首先，加拿大是个难民接收国家，非常慷慨，从越南船民，到近几年的叙利亚，阿富汗难民，这次对乌克兰也一定是同样政策，继续人道正义，大量吸收从乌克兰的难民。

再有，加拿大的外交政策往往反应在内政上，任何政党都不能忽视乌克兰这样一个人口庞大的族裔的民意。

针对俄国的制裁措施

星期五，加拿大总理特鲁多宣布了制裁俄国的第三波措施：

1. 制裁俄国总统普京个人和外长拉夫罗夫

2. 支持将俄国踢出SWIFT国际支付系统；

3. 限制俄罗斯出口，制裁俄国银行

到目前为止，加拿大一共对62个各国的个人和机构实施制裁，包括俄罗斯普京亲信及其家人、俄安全委员会成员，包括国防部长、财政部长、和司法部长。

加拿大也取消/停止发放所有俄罗斯的出口许可证；也不再购买俄国的国债。

外交部长乔丽表示，与航空航天、技术或矿产部门相关的任何商品都不能出口到俄罗斯。

加拿大给予乌克兰什么帮助？

  1. 经济援助

加拿大联邦政府前后向乌克兰提供了7亿加元的财政援助和贷款，帮助乌克兰稳定经济。

2. 军事援助

上周三，加拿大国防部长阿尼塔·阿南德在推特上宣布，加拿大空军第二次运送杀伤力军事装备抵达乌克兰，总值达780万美元。

加拿大此前已经运送非致命性武器装备给在东欧的北约部队。

而加拿大承诺会再向北约提供额外军事援助。

目前加拿大有800名士兵正在东欧协助北约行动，加拿大承诺，在此基础上增加460人。

同时，如果北约需要，加拿大授权大约3400名各兵种武装部队随时待命，协助北约反应部队的行动。

3. 特别移民项目

加拿大难民移民部已经启动了特别项目，加速乌克兰人的移民申请。

联邦政府还设立了申请热线，优先处理乌克兰人的移民申请，并免除费用。

4. 启动红十字会民间人道捐款 （新窗口），政府承诺会匹配民间捐款数字，上限达1000万；

5. 民间自发行动，包括许多城市举行了反对俄国入侵乌克兰的游行示威；各省的酒类专卖店下架了俄国伏特加等。

SWIFT为何如此重要？

周六，美加和欧盟达成协议，将俄国部分银行踢出SWIFT支付系统。

SWIFT （Society of Worldwide Interbank financial）是环球银行金融电信协会的首字母缩写。

这家总部位于比利时的合作社被包括俄罗斯在内的 200 多个国家/地区的数千家金融机构使用，并提供安全的消息传递系统来促进跨境汇款。

仅在去年，该系统平均每天通过4200万条信息，支持支付。在所有跨国大额支付中，约有一半是通过SWIFT平台操作的。

对俄国来说，它出口商品是以美元计价的石油天然气等，严重依赖SWIFT系统。被踢出这个体系将会截断其国际交易，引发货币波动，并导致大量资本外流。

Thousands of people rally in support of the Ukraine outside the Manitoba Legislature in Winnipeg Saturday, February 26, 2022. The group was rallying against the Russian invasion of The Ukraine. THE CANADIAN PRESS/John Woods

周六，温尼伯市几千人上街抗议俄国入侵乌克兰。展示与乌克兰站在一起。

照片：The Canadian Press / JOHN WOODS

普京四面楚歌

俄国入侵乌克兰初期，有一种假设是，俄国军队会迅速拿下基辅等重要城市，然后宣布成立傀儡政府。

不过，现在看来，俄国的军事进程远远没有那么顺利。

泽兰斯基和乌克兰民众正逐渐取得越来越多国际支持，可视为他在外交上的胜利。

美、加以及欧盟在周六发布的共同声明，除了会把俄国部分银行踢出SWIFT的结算体系之外，还包括对俄国中央银行进行制裁 —— 这意味着俄国的外汇储备可能被冻结，对俄国经济打击严重。

而也是在这两天，英国、荷兰、德国、法国等改变了过去的策略，开始向乌克兰提供致命性武器。

比如，德国总理朔尔兹表示，将向乌克兰提供1000个反坦克武器以及500枚毒刺防空导弹 —— 这也是历史性的转变。

同时，俄国国内爆发了大规模的反战示威，对普京的反对声浪高涨。

选择站在历史的哪一边？

在国际社会一致谴责俄国入侵乌克兰的声音中，中国似乎缺席了。

上周，联合国安理会就谴责俄国入侵乌克兰的决议表决时，中国投了弃权票。

加之，此前普京高调出席北京冬奥会，以及中俄历史渊源，似乎都显示两国间的某种默契。

比如，在俄国入侵乌克兰，西方开始经济制裁之际，中国表示将开放进口俄国的小麦，以及继续进口俄国石油天然气等。

中国问题专家赖小刚。

Lai Xiaogang est un spécialiste de la politique chinoise.

照片：Li Hongyan

但赖小刚教授认为，中俄各自有它的算盘，并且用“权宜婚姻，marriage of convenience”来形容两国关系。

俄国入侵乌克兰，令北京非常尴尬。我认为，它并不希望看到俄国的军事入侵。但中国在战略上、生存上需要俄罗斯，所以，提出了和俄国背靠背。中国外交部副部长乐玉成前不久甚至表示，中俄关系，上不封顶；两国关系只有加油站没有终点站。但俄国却总理却说，中俄不会成为军事联盟。
引自 赖小钢

但他还认为，如果中国继续对俄国进行经济支持，可能会同样面临西方的制裁，所以进退两难。

美国白宫发言人萨琪在被问及中国在制裁俄国的立场时，意味深长地表示，无论是中国还是其他国家，现在是关键时刻，需要考虑你选择站在历史的哪一边？

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