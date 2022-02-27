【报道】加拿大是第二大乌克兰移民国：出台了哪些对乌克兰援助，以及对俄制裁措施？

俄国总统普京下令军队入侵乌克兰已经进入第四天。

CBC报道称，乌克兰首都基辅在周日凌晨战况激烈，乌克兰士兵和民众正抵抗进入的俄国军队.

同时，乌克兰官方发出警告，俄国将向基辅发动空袭。

周六的报道还显示，乌克兰总统泽兰斯基依然坚守在基辅，显然成为抵抗力量的象征性人物。

加拿大总理特鲁多特别在昨天的新闻发布会上特别提到，他赞赏泽兰斯基的勇气。

美国多个媒体报道，泽兰斯基拒绝了美国协助他撤退的建议，表示：

我现在需要的是子弹，不是顺风车。光荣属于乌克兰！ 引自 泽兰斯基

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目前，加拿大、美国、欧盟等相互协调，逐渐加大了对俄国的制裁措施，包括史无前例地制裁俄国领导人普京，以及将俄国一些银行踢出了国际支付系统SWIFT。同时，也加大了对乌克兰的武器支援。

加拿大皇家军事学院客座教授赖小刚 （新窗口）在接受加广中文台访问时表示：

乌克兰是一个联合国承认的主权国家。俄国普京就这样大规模侵略，要颠覆乌克兰政府，这是违反国际法的，是侵略行为。尽管普京列出了一系列的理由，但无论如何，大规模军事入侵是正义和非正义的问题，是是非评判的问题。 引自 赖小钢

第二大乌克兰人移民地

根据2016年的统计，有大约150万乌克兰裔生活在加拿大—— 加拿大是俄国之外，乌克兰移民人口最多的国家。

当中最著名的人物恐怕就是现任副总理、财政部长佛利兰（Chrystia Freeland）。

佛利兰毕业于哈佛大学。她的父亲来自乌克兰。她曾在莫斯科以及基辅学习、工作，可以使用流利的俄语以及乌克兰语。

据称，当年克格勃对她在俄国的活动非常警惕，曾经秘密跟踪她，行动代号是 佛理达，Frida 。

俄国入侵乌克兰之后，她与总理特鲁多、外长梅兰妮·乔丽（Mélanie Joly）、以及国防部长安妮塔·阿南德（Anita Anand）出席记者会，并用乌克兰语向社区喊话，表达大家需要团结，共度难关。

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赖小刚教授分析这一事实时表示，加拿大单独能做到的事情可能很有限，它的作用主要体现在与西方联盟团结一致 —— 这个团队中，加拿大非常重要，而且做得无可挑剔。

首先，加拿大是个难民接收国家，非常慷慨，从越南船民，到近几年的叙利亚，阿富汗难民，这次对乌克兰也一定是同样政策，继续人道正义，大量吸收从乌克兰的难民。

再有，加拿大的外交政策往往反应在内政上，任何政党都不能忽视乌克兰这样一个人口庞大的族裔的民意。

针对俄国的制裁措施

星期五，加拿大总理特鲁多宣布了制裁俄国的第三波措施：

1. 制裁俄国总统普京个人和外长拉夫罗夫 2. 支持将俄国踢出SWIFT国际支付系统； 3. 限制俄罗斯出口，制裁俄国银行

到目前为止，加拿大一共对62个各国的个人和机构实施制裁，包括俄罗斯普京亲信及其家人、俄安全委员会成员，包括国防部长、财政部长、和司法部长。

加拿大也取消/停止发放所有俄罗斯的出口许可证；也不再购买俄国的国债。

外交部长乔丽表示，与航空航天、技术或矿产部门相关的任何商品都不能出口到俄罗斯。

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加拿大给予乌克兰什么帮助？

经济援助

加拿大联邦政府前后向乌克兰提供了7亿加元的财政援助和贷款，帮助乌克兰稳定经济。

2. 军事援助

上周三，加拿大国防部长阿尼塔·阿南德在推特上宣布，加拿大空军第二次运送杀伤力军事装备抵达乌克兰，总值达780万美元。

加拿大此前已经运送非致命性武器装备给在东欧的北约部队。

而加拿大承诺会再向北约提供额外军事援助。

目前加拿大有800名士兵正在东欧协助北约行动，加拿大承诺，在此基础上增加460人。

同时，如果北约需要，加拿大授权大约3400名各兵种武装部队随时待命，协助北约反应部队的行动。

3. 特别移民项目

加拿大难民移民部已经启动了特别项目，加速乌克兰人的移民申请。

联邦政府还设立了申请热线，优先处理乌克兰人的移民申请，并免除费用。

4. 启动红十字会民间人道捐款 （新窗口），政府承诺会匹配民间捐款数字，上限达1000万；

5. 民间自发行动，包括许多城市举行了反对俄国入侵乌克兰的游行示威；各省的酒类专卖店下架了俄国伏特加等。

SWIFT为何如此重要？

周六，美加和欧盟达成协议，将俄国部分银行踢出SWIFT支付系统。

SWIFT （Society of Worldwide Interbank financial）是环球银行金融电信协会的首字母缩写。

这家总部位于比利时的合作社被包括俄罗斯在内的 200 多个国家/地区的数千家金融机构使用，并提供安全的消息传递系统来促进跨境汇款。

仅在去年，该系统平均每天通过4200万条信息，支持支付。在所有跨国大额支付中，约有一半是通过SWIFT平台操作的。

对俄国来说，它出口商品是以美元计价的石油天然气等，严重依赖SWIFT系统。被踢出这个体系将会截断其国际交易，引发货币波动，并导致大量资本外流。

周六，温尼伯市几千人上街抗议俄国入侵乌克兰。展示与乌克兰站在一起。 照片：The Canadian Press / JOHN WOODS

普京四面楚歌

俄国入侵乌克兰初期，有一种假设是，俄国军队会迅速拿下基辅等重要城市，然后宣布成立傀儡政府。

不过，现在看来，俄国的军事进程远远没有那么顺利。

泽兰斯基和乌克兰民众正逐渐取得越来越多国际支持，可视为他在外交上的胜利。

美、加以及欧盟在周六发布的共同声明，除了会把俄国部分银行踢出SWIFT的结算体系之外，还包括对俄国中央银行进行制裁 —— 这意味着俄国的外汇储备可能被冻结，对俄国经济打击严重。

而也是在这两天，英国、荷兰、德国、法国等改变了过去的策略，开始向乌克兰提供致命性武器。

比如，德国总理朔尔兹表示，将向乌克兰提供1000个反坦克武器以及500枚毒刺防空导弹 —— 这也是历史性的转变。

同时，俄国国内爆发了大规模的反战示威，对普京的反对声浪高涨。

选择站在历史的哪一边？

在国际社会一致谴责俄国入侵乌克兰的声音中，中国似乎缺席了。

上周，联合国安理会就谴责俄国入侵乌克兰的决议表决时，中国投了弃权票。

加之，此前普京高调出席北京冬奥会，以及中俄历史渊源，似乎都显示两国间的某种默契。

比如，在俄国入侵乌克兰，西方开始经济制裁之际，中国表示将开放进口俄国的小麦，以及继续进口俄国石油天然气等。

Lai Xiaogang est un spécialiste de la politique chinoise. 照片：Li Hongyan

但赖小刚教授认为，中俄各自有它的算盘，并且用“权宜婚姻，marriage of convenience”来形容两国关系。

俄国入侵乌克兰，令北京非常尴尬。我认为，它并不希望看到俄国的军事入侵。但中国在战略上、生存上需要俄罗斯，所以，提出了和俄国背靠背。中国外交部副部长乐玉成前不久甚至表示，中俄关系，上不封顶；两国关系只有加油站没有终点站。但俄国却总理却说，中俄不会成为军事联盟。 引自 赖小钢

但他还认为，如果中国继续对俄国进行经济支持，可能会同样面临西方的制裁，所以进退两难。

美国白宫发言人萨琪在被问及中国在制裁俄国的立场时，意味深长地表示，无论是中国还是其他国家，现在是关键时刻，需要考虑你选择站在历史的哪一边？