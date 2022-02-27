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萨斯卡通的企业家 Sylvie Niyongere ：手工艺品与非洲
Sylvie Niyongere 小时候就喜欢通过编织篮子来赚取点零花钱，今天，这位萨斯卡通市的居民通过公平贸易来支持制造编织产品的非洲工匠们。
到加拿大后的第一感觉
在 2022 黑人历史月期间，Sylvie Niyongere 接受了加拿大广播公司的采访。
她说，她于 2001 年从布隆迪来到萨斯喀彻温省，以寻求更美好的未来，但她的第一个发现就是这里特别冷。
她笑着说，
我到的那天气温是 - 43 摄氏度，我还穿着凉鞋，结果到了之后一个月我都不想出门。
她先是在 Prince Albert 待了两年，然后搬到了萨斯喀彻温省的最大城市 - 萨斯卡通市。
分享自己的文化
来加拿大已经 20 多年，Sylvie Niyongere 从未忘记自己的根，以及来到加拿大平原省份的旅程。
在抵达加拿大 7 年后，Sylvie Niyongere 开始从非洲进口手工制品，并把自己的公司取名为 Authentic Africa。
这些手工制品来自 6 个非洲国家：南非、加纳、斯威士兰王国、肯尼亚、赞比亚和马达加斯加。
她希望能把自己原籍大陆的文化多样性带到加拿大。
她解释说，我来自布隆迪，我喜欢非洲文化，非洲的文化非常多元丰富。
这位企业家与这些非洲国家代表手工艺家的当地合作社进行合作，开展业务。她说：
[我的目标] 是支持非洲的艺术家，并确保他们有足够的钱养活自己的孩子。
重视质量
每年的 5 月初到 10 月初，Sylvie Niyongere 在萨斯卡通市河滨社区 （Riverside）的集市出售来自非洲的这些手工制品，这个集市每周六开放。
Sylvie Niyongere 凭借她对手工制品的丰富知识，以手工艺品的质量在集市中脱颖而出。
她解释说，从小到大，我一直编织篮子，所以，我很了解手工制品的质量。
她把自己的这项技能融入了严格的选择过程中，她总是要求合作伙伴先发送产品的样品，以便亲自检查。她说：
我总是先摸再看，通过触摸我可以知道这些制品的的质量如何。
除了极少数情况外，Sylvie Niyongere 从未断绝与非洲国家合作伙伴的业务往来。
她笑着说，
我永远不会离开他们，只要产品质量好，我就和他们在一起，非洲的这些手工艺者已经变得像我的家人一样了。
（Radio-Canada）