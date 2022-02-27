萨斯卡通的企业家 Sylvie Niyongere ：手工艺品与非洲

到加拿大后的第一感觉

在 2022 黑人历史月期间，Sylvie Niyongere 接受了加拿大广播公司的采访。

她说，她于 2001 年从布隆迪来到萨斯喀彻温省，以寻求更美好的未来，但她的第一个发现就是这里特别冷。

她笑着说， 我到的那天气温是 - 43 摄氏度，我还穿着凉鞋，结果到了之后一个月我都不想出门。

她先是在 Prince Albert 待了两年，然后搬到了萨斯喀彻温省的最大城市 - 萨斯卡通市。

分享自己的文化

来加拿大已经 20 多年，Sylvie Niyongere 从未忘记自己的根，以及来到加拿大平原省份的旅程。

Sylvie Niyongere 从非洲进口手工艺品。 照片：Fournie par Sylvie Niyongere

在抵达加拿大 7 年后，Sylvie Niyongere 开始从非洲进口手工制品，并把自己的公司取名为 Authentic Africa。

这些手工制品来自 6 个非洲国家：南非、加纳、斯威士兰王国、肯尼亚、赞比亚和马达加斯加。

她希望能把自己原籍大陆的文化多样性带到加拿大。

她解释说，我来自布隆迪，我喜欢非洲文化，非洲的文化非常多元丰富。

这位企业家与这些非洲国家代表手工艺家的当地合作社进行合作，开展业务。她说：

[我的目标] 是支持非洲的艺术家，并确保他们有足够的钱养活自己的孩子。 引自 Authentic Africa 的业主 Sylvie Niyongere

重视质量

每年的 5 月初到 10 月初，Sylvie Niyongere 在萨斯卡通市河滨社区 （Riverside）的集市出售来自非洲的这些手工制品，这个集市每周六开放。

Sylvie Niyongere 从 6 个非洲国家进口手工篮子。 照片：Fournie par Sylvie Niyongere

Sylvie Niyongere 凭借她对手工制品的丰富知识，以手工艺品的质量在集市中脱颖而出。

她解释说，从小到大，我一直编织篮子，所以，我很了解手工制品的质量。

她把自己的这项技能融入了严格的选择过程中，她总是要求合作伙伴先发送产品的样品，以便亲自检查。她说：

我总是先摸再看，通过触摸我可以知道这些制品的的质量如何。 引自 Authentic Africa 的业主 Sylvie Niyongere

Sylvie Niyongere 每年 5 月-10月在萨斯卡通的河滨集市出售来自非洲的工艺品。 照片：Fournie par Sylvie Niyongere

除了极少数情况外，Sylvie Niyongere 从未断绝与非洲国家合作伙伴的业务往来。

她笑着说， 我永远不会离开他们，只要产品质量好，我就和他们在一起，非洲的这些手工艺者已经变得像我的家人一样了。

（Radio-Canada）