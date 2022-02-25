专家说，加拿大必须准备好安全迎接乌克兰人

定居乌克兰的加拿大人迈克尔·博丘尔基（Michael Bociurkiw）曾经担任欧洲安全与合作组织 （l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ）的发言人，他说，这将是加拿大能真正介入的机会。

迈克尔·博丘尔基表示，（加拿大必须） 告诉乌克兰人：加拿大欢迎你，将放宽签证、临时居留等规定。

2022 年 2 月 24 日，乌克兰公民从乌克兰进入波兰后，在Przemysl 火车站等火车。 照片：Getty Images / JANEK SKARZYNSKI

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）已经于周四宣布优先考虑来自乌克兰的移民申请，并宣布联邦政府设立了一条新的求助热线，供加拿大国内外需要咨询乌克兰紧急移民问题的人使用。

加拿大有超过 100 万乌克兰人

事实上，加拿大有超过 100 万乌克兰人，2016 年，在加拿大接受人口普查的人中，约有 4% 的人称自己原籍乌克兰。

联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪（Filippo Grandi）对乌克兰迅速恶化的局势及其将产生的毁灭性人道主义后果表示严重关切，他敦促邻国对寻求安全的乌克兰人开放边境。

（Radio-Canada）