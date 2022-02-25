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加拿大黑人历史月：温哥华画家 Ghislain Brown-Kossi

L'artiste peintre Ghislain Brown-Kossi.

温哥华画家 Ghislain Brown-Kossi

照片：Kim Seong Goo

RCI

画家 Ghislain Brown-Kossi 出生于法国，父母是科特迪瓦人，自 2017 年以来一直住在温哥华市，他把黑人历史月 （新窗口）看作是更多了解加拿大黑人及其社区的机会。

他同时认为，这个月也是突出黑人对美洲和欧洲所作贡献的好时机。

在 2022 年黑人历史月 （新窗口）期间，Ghislain Brown-Kossi  接受加拿大广播公司的采访，回答了三个问题。

所欣赏的黑人人物？

Virgil Abloh 是 LV 史上首位非裔设计师

Virgil Abloh 是 LV 史上首位非裔设计师

照片：Getty Images / Pascal Le Segretain

在被问道自己所欣赏的黑人人物时，Ghislain Brown-Kossi  回答说，这就是知名美籍非裔时装设计师 Virgil Abloh。

Virgil Abloh 曾是法国奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）的男装艺术总监，是 LV 史上首位非裔设计师，他于 2021 年11月在芝加哥病逝，享年41岁。

印象深刻的黑人艺术家的作品？

在被问道自己所欣赏的黑人艺术家的作品时，Ghislain Brown-Kossi  回答说，我最喜欢的艺术家之一是  Jean-Michel Basquiat，我读过很多关于他的书，我对他的作品非常感兴趣。

美籍非裔画家 Jean-Michel Basquiat 的作品 « In This Case ».

美籍非裔画家 Jean-Michel Basquiat 的作品 « In This Case ».

照片：Getty Images / Cindy Ord

他说，最让我印象深刻的是的 Jean-Michel Basquiat 的  In This Case，我感叹它的力量和颜色。

这是一幅非常大的画，大约有两米乘两米，这幅画作在几年前以 9300 万美元的价格售出。

想让人们发现的黑人艺术家？

Ghislain Brown-Kossi  说，我想推荐作家 Jean Philippe Omotunde 和他的经典大作  《Les Racines africaines de la civilisation européenne》 （欧洲文明的非洲根源）。

Jean Philippe Omotunde 的经典大作 《Les Racines africaines de la civilisation européenne》

Jean Philippe Omotunde 的经典大作 《Les Racines africaines de la civilisation européenne》

照片：Image fournie par Ghislain Brown-Kossi

他说，这是一本给我留下深刻印象的书，这些不是你在学校里能学到的东西。

这本书让我回到了根，回到了出生，因为一切都是首先经过非洲，然后是希腊，最后是今天的欧洲。

非洲为欧洲的发展做出了很大贡献。

关于 Ghislain Brown-Kossi

Ghislain Brown-Kossi 在法国开始了自己的时尚生涯，他在巴黎的公寓里举办了自己的第一次摄影展，之后曾在法国、英国和加拿大展示画作和照片。

在温哥华市，这位艺术家曾经在一些艺术中心、美术馆和画廊展出过作品。 

Ghislain Brown-Kossi 将于 2 月 24 日至 3 月 27 日在温哥华的 Kostuik 画廊 - Kostuik Gallery （新窗口） 举办首次个人展。

（CBC，Radio-Canada）

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