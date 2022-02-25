加拿大黑人历史月：温哥华画家 Ghislain Brown-Kossi

他同时认为，这个月也是突出黑人对美洲和欧洲所作贡献的好时机。

在 2022 年黑人历史月 （新窗口）期间，Ghislain Brown-Kossi 接受加拿大广播公司的采访，回答了三个问题。

所欣赏的黑人人物？

Virgil Abloh 是 LV 史上首位非裔设计师 照片：Getty Images / Pascal Le Segretain

在被问道自己所欣赏的黑人人物时，Ghislain Brown-Kossi 回答说，这就是知名美籍非裔时装设计师 Virgil Abloh。

Virgil Abloh 曾是法国奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）的男装艺术总监，是 LV 史上首位非裔设计师，他于 2021 年11月在芝加哥病逝，享年41岁。

印象深刻的黑人艺术家的作品？

在被问道自己所欣赏的黑人艺术家的作品时，Ghislain Brown-Kossi 回答说，我最喜欢的艺术家之一是 Jean-Michel Basquiat，我读过很多关于他的书，我对他的作品非常感兴趣。

美籍非裔画家 Jean-Michel Basquiat 的作品 « In This Case ». 照片：Getty Images / Cindy Ord

他说，最让我印象深刻的是的 Jean-Michel Basquiat 的 In This Case，我感叹它的力量和颜色。

这是一幅非常大的画，大约有两米乘两米，这幅画作在几年前以 9300 万美元的价格售出。

想让人们发现的黑人艺术家？

Ghislain Brown-Kossi 说，我想推荐作家 Jean Philippe Omotunde 和他的经典大作 《Les Racines africaines de la civilisation européenne》 （欧洲文明的非洲根源）。

Jean Philippe Omotunde 的经典大作 《Les Racines africaines de la civilisation européenne》 照片：Image fournie par Ghislain Brown-Kossi

他说，这是一本给我留下深刻印象的书，这些不是你在学校里能学到的东西。

这本书让我回到了根，回到了出生，因为一切都是首先经过非洲，然后是希腊，最后是今天的欧洲。

非洲为欧洲的发展做出了很大贡献。

关于 Ghislain Brown-Kossi Ghislain Brown-Kossi 在法国开始了自己的时尚生涯，他在巴黎的公寓里举办了自己的第一次摄影展，之后曾在法国、英国和加拿大展示画作和照片。 在温哥华市，这位艺术家曾经在一些艺术中心、美术馆和画廊展出过作品。 Ghislain Brown-Kossi 将于 2 月 24 日至 3 月 27 日在温哥华的 Kostuik 画廊 - Kostuik Gallery （新窗口） 举办首次个人展。

（CBC，Radio-Canada）