【专题】疫情期家暴事件持续上升，黄晓莹博士："不要逃避，家丑不可外扬是错误的"

最新一项调查发现，新冠疫情两年期间，加拿大的家庭暴力事件一直持续上升。

女性受骚扰协助热线，Assuaulted Women's Helpline 上周新公布了一组数据：

2020年，从4月1日至9月30日，接到了51,299个求助电话，而在2019年，这个数字是24,010；

同年的9月1日到12月31日，收到了20，334个求助电话，而这个数字在2019年是12，352个。

同时，家暴报警电话在疫情期也显著增加。

加拿大统计局从全国17支警察部队收集的数据显示，在2020年三月至六月期间，家暴报警电话增加了12% —— 包括了从争吵到暴力行为等。

这项统计也显示，遭到家庭成员暴力对待的数字下降了4.3%，而家庭成员性侵比例下降了17.7%。

专家警告说，疫情期封闭环境下，受害者与加害者不得不朝夕相处，而漫长的疫情期，人们可能面临更大的经济和心理压力，与其他人的接触机会减少，使得家庭暴力机会增加。

安大略家和社区家庭服务总干事黄晓慧博士。（本人提供） 照片：Radio-Canada

安大略省家和服务中心 （新窗口）总干事黄晓莹博士表示，根据他们的初步统计，他们机构接到的华裔社区家庭暴力事件也有上升，比例更高 —— 比疫情前上升了40%左右。

疫情之下，家和服务中心虽然增加了三分之一的人手，但依然来不及处理女性家暴事件，可见在华裔社区，家暴事件在疫情期的增加程度。

而且，华裔女性遇到家暴事件需要克服更大的困难，也面对更复杂的状况。

移民女性情况更加复杂

黄晓莹博士表示，家和不是一个紧急救助中心（紧急情况需寻求警方帮助）。在安大略，家和是唯一用中文为家暴受害者提供帮助的地方。

疫情前，受到暴力虐待的女性，常见的是言语暴力、情绪暴力、在孩子或是他人面前矮化受害者，或是各类控制，在经济上，威胁不听话就不给住宿、食物，不让你去看朋友，不给电话上网等。

但在疫情期，这些情况更加严重，还伴有性暴力和肢体暴力。寻求家和帮助的女性原来需要等待三个月，现在等待六个月以上。 引自 黄晓莹

还有一点，华裔新移民家庭，三代同堂普遍，这是与本地社区不一样的一点，也造成家庭矛盾更加复杂。

比如，如果家里只有一个人工作，加上华裔很多从事餐饮及旅游行业，疫情期失业严重，令家庭经济窘困。而如果这个人正是施暴者，家里所有人都有危险。

再有，如果施暴者是移民的主申请的话，很多女性担心自己今后身份问题而不敢离开。

但实际上，近年来，加拿大许多省份的法律进行了修改，女性如果因受到家暴离开主申请人，并不会失去移民身份。

还有一个因素，可能有些华裔女性来自对政府和警方本身带有怀疑态度的地方，所以，来了加拿大，对政府和警方提供的服务既不了解，也不信任。

其实，这几年，加拿大政府加快设立了女性家暴庇护所，提供紧急求助，和过渡性的保护，而且，警方绝对不会将家庭暴力报警置之不理。

家和中心信息。 照片：Radio-Canada

家丑不可外扬是错误的

她还提及，除了政府资源不足，更为重要的因素是，华裔社会的传统观念深厚，对加拿大的法律法规认识不足。

根源性的问题是华裔女性对于家庭暴力确实没有什么概念。女性不明白自己的权利，不了解怎么维护自己的权利，以及如何从社区寻找协助资源，并提早给自己和孩子们做准备和计划 —— 这更加重要。 引自 黄晓莹

另外一个重要因素是，华裔文化的影响。比如华人说 家丑不可外扬 ，还说 宁拆十座庙，不破一桩婚 ，把婚姻中的暴力仅仅看作是 私事 ，没有想到它违反了加拿大法律。

作为华裔家庭心理服务机构，黄晓莹博士认为，表面上看，似乎当地其他族裔的问题比较多。实际上，这可能是因为，他们有了问题就立即报警或着手解决，而在华裔家庭，女性走出这一步依然非常艰难，甚至几十年也没有解决。

她介绍说，有老一辈的华裔移民，六、七十岁才发觉自己一直生活在家暴的阴影中，心理受到的伤害非常大，没有自信，没有安全感，内心很多恐惧。而这些对小孩的成长和心理是非常有毒的，甚至可能影响到第三代。

研究数据显示，你（把家暴事件）隐藏得越久，给家庭成员比如孩子们带来伤害、心理影响就越发严重。 引自 黄晓莹

家和为受家暴女性提供什么服务？

黄晓莹博士介绍说，家和提供专业性的对女性帮助，服务模式是心理治疗，所有员工都是安省注册的社工、治疗师。

她表示，因为疫情，社工无法和寻求帮助的人见面，服务只能在网上或者电话进行 —— 这通常需要寻求帮助的女性有一个安全使用电话和电脑的空间，不然也不安全。

过去两年，家和使用视频和讲座，增加公众教育。 提供一对一的服务，对求助者的状况做评估，为保证她们的安全提供建议。 在求助者抵达中心之后，为他们提供治疗。 求助者离开中心的时候，可以申请过渡性的庇护所。很多人对庇护所有偏见，觉得可能像是无家可归者收容所，但实际上，这些地方的条件都相当不错。 此外，家和还提供法律服务，比如与移民局联系，说明是因为家暴离开，这样新移民女性就不会失去移民身份再比如。 对需要短期经济援助的，为她们向安大略省申请短期资助。 当然，对女性提供帮助的最终目的，是为了让她们经济独立，不再依赖施暴者。所以，中心会给她们进行投入职场的前期培训。

（以上发言为嘉宾观点，不代表本台意见）

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