加拿大黑人历史月：维多利亚 - 加拿大最 “白” 的省会之一

黑人社区正在努力改变现状，以让不列颠哥伦比亚省的省会更加多元化。

伊桑巴中心 (Centre Issamba) 的主任 Pulchérie Mboussi 说，刚到这里的时候，我感到很震惊。

她来自喀麦隆，1992 年先是定居魁北克市，大约12 年前迁居维多利亚。

伊桑巴中心 (Centre Issamba) 的主任 Pulchérie Mboussi 照片：Radio-Canada / ALEXANDRE LAMIC

她说， 如果你去蒙特利尔，去多伦多，就会看到那里的多元化。 我当时想，在不列颠哥伦比亚省，天气很热，当然会有更多的社区。 但是当我到了维多利亚时，真的很震惊。

黑人不到 1.5%

加拿大统计局的最新人口普查数据要到今年 4 月才会公布，根据上一次，也就是在 2016 年的人口统计，维多利亚市人口中只有 1.31% 是黑人，这是加拿大各省省会城市中的最低比例。

Pulchérie Mboussi 认为，高昂的生活成本，黑人少，使许多想在这里定居的人来了又走了。

缺乏归属感

原因是什么？缺乏归属感。

Pulchérie Mboussi 解释说， 来到维多利亚，你可以拥有最好的工作，拥有想要的一切， 但如果你不觉得自己属于这里，你会一直认为自己只是个路过的人 。

维多利亚市中心的 Inner Harbou。 照片：La Presse canadienne / Chad Hipolito

消除种族主义和歧视

一年多来，大维多利亚跨文化协会和当地移民伙伴关系协会一直在努力打破障碍。

这两个协会正在维多利亚街头开展一场广告活动，敦促公司企业创造公平的工作场所。

当地移民合作伙伴关系协会的协调员 Florentien Verhage 解释说，我们收到了来自社区的非常好的反响。

她还说，该协会还在工作场所启动了两个反种族主义培训项目。

Florentien Verhage 表示：

很多时候，谈到种族主义，人们会想到仇恨，想到一些卑鄙的行为，人们没有意识到，种族主义可以隐藏在微笑的背后，人们可以微笑着排斥他人。 引自 当地移民合作伙伴关系协会的协调员 Florentien Verhage

（Radio-Canada）