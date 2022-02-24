特鲁多: 俄罗斯的行为将带来严重后果

特鲁多在声明中说：

加拿大以最强烈的措辞谴责俄罗斯对乌克兰的骇人听闻的袭击，这些无端行为明显进一步侵犯了乌克兰的主权和领土完整，也违反了俄罗斯根据国际法和《联合国宪章》承担的义务。 引自 加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）

特鲁多表示，俄罗斯的行为将带来严重后果。

加拿大总理特鲁多 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

加拿大外交部长梅兰妮·乔利（Mélanie Joly）发布推特说， 我与乌克兰外交部长 Dmytro Kuleba 通了话，表达加拿大对乌克兰的声援，谴责俄罗斯的入侵。

她还说, 我们将确保实施严厉制裁, 俄罗斯不会逍遥法外。

G７会晤

加拿大总理特鲁多还表示，周四将与 G7 集团成员国会晤，他在声明中说:

我们将继续与北约和我们的盟国密切、迅速地合作，共同应对这些鲁莽和危险的行为，包括在已经宣布的制裁之外实施重大制裁. 引自 加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）

特鲁多还在声明中表示:

乌克兰的主权和领土完整必须得到尊重，乌克兰人民必须自由决定自己的未来。 引自 加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）

加拿大使馆工作人员撤离

俄罗斯全面入侵乌克兰, 加拿大外交人员已经撤离. 照片：Getty Images / AFP/ARIS MESSINIS

与此同时，一位消息人士称，在俄罗斯军队开始推进后，加拿大迁到利沃夫 （Lviv ）的大使馆已经关闭，使馆工作人员已经离开了乌克兰。

这位未获授权公开发言的消息人士称，加拿大的外交工作人员已越过边境进入邻国波兰。

本月早些时候，加拿大将大使馆从乌克兰首都基辅迁至西部的利沃夫，并已经撤走了加拿大在乌克兰的军事训练人员。

（CBC）