美国驻加大使: 两国贸易关系没有因最近的边境封锁受影响

CBC 新闻网周三（2 月 23 日）播出了对美国驻加拿大大使大卫·科恩 （David Cohen）的采访，他在采访中说， 我认为这并没有影响我们两国之间的贸易关系，而且我认为是否会有影响值得怀疑。

反对强制疫苗政策和其他公共卫生措施的抗议者们把位于加拿大温莎市和美国底特律市之间的大使桥 - Ambassador Bridge 过境点封堵了近一周，给两国造成了严重的经济 痛苦 。

这座桥每天有价值 3 亿加元的货物通过，占加美日贸易额的四分之一。

美国驻加拿大大使大卫·科恩说，大使桥的关闭， 以及加拿大曼尼托巴省 Emerson 、BC省 Surrey、阿尔伯塔省 Coutts 边境口岸受到的相关干扰，并没有在美国引起任何严重的恐慌。

美国驻加拿大大使大卫·科恩 （David Cohen） 照片：Reuters / Jonathan Ernst

美国大使：加拿大在终止封锁方面做得很好

美国驻加拿大大使大卫·科恩还表示： 我确实认为加拿大各级政府在管理这些示威和抗议活动方面都表现得很负责任。

他说， 我认为，加拿大的首要任务是开放贸易路线和开放入境口岸……如此迅速有效地恢复国家的礼仪、法律和秩序，以及维护和避免对加拿大的不利影响至关重要。

（CBC）