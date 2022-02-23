特鲁多宣布停止使用《紧急状态法》，称 “局势已不再紧急”

星期三（2月23日）下午，特鲁多在新闻发布会上说，局势已经 不再是紧急情况 。

他说， 我们相信，现有的法律和章程现在足以保证人们的安全。

特鲁多还表示，加拿大总督将在几小时内正式签署撤销令，结束紧急状态。

以 紧急状态法 来应对抗议

加拿大执法部门已结束了在渥太华持续了 24 天的反对卫生措施的抗议活动。 照片：Frederic Pepin

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）于 2 月 14日宣布启动《紧急状态法》- Emergencies Act，以结束封锁了渥太华市中心和全国一些过境点的抗议活动。

本周一，加拿大众议院的议员投票确认使用这一法案。

加拿大的参议院周三正在辩论该法案，但在特鲁多做出上述宣布后不久取消了辩论。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多还确认，将在 60 天内开始对联邦政府启用《紧急状态法》的决定，以及随后的警方行动进行调查。

他说，议员们将在下周成立一个​​委员会来监督这项审查。

在反对党中，新民主党支持联邦政府实施 《紧急状态法》，但保守党和魁北克党团则在众议院投了反对票。

包括加拿大公民自由协会 (Canadian Civil Liberties Association) 在内的其他批评者表示，没有必要使用该法案，因为抗议活动不是符合法律定义的国家紧急状态。

(CBC)