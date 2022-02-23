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特鲁多宣布停止使用《紧急状态法》，称 “局势已不再紧急”
加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）正在撤销对《紧急状态法》的使用，这是一项强有力的立法工具，联邦政府通过动用此法案来平息最近几周在渥太华和边境口岸爆发的抗议和封锁。
星期三（2月23日）下午，特鲁多在新闻发布会上说，局势已经
不再是紧急情况。
他说，
我们相信，现有的法律和章程现在足以保证人们的安全。
特鲁多还表示，加拿大总督将在几小时内正式签署撤销令，结束紧急状态。
以
紧急状态法 来应对抗议
加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）于 2 月 14日宣布启动《紧急状态法》- Emergencies Act，以结束封锁了渥太华市中心和全国一些过境点的抗议活动。
本周一，加拿大众议院的议员投票确认使用这一法案。
加拿大的参议院周三正在辩论该法案，但在特鲁多做出上述宣布后不久取消了辩论。
加拿大总理贾斯汀·特鲁多还确认，将在 60 天内开始对联邦政府启用《紧急状态法》的决定，以及随后的警方行动进行调查。
他说，议员们将在下周成立一个委员会来监督这项审查。
在反对党中，新民主党支持联邦政府实施 《紧急状态法》，但保守党和魁北克党团则在众议院投了反对票。
包括加拿大公民自由协会 (Canadian Civil Liberties Association) 在内的其他批评者表示，没有必要使用该法案，因为抗议活动不是符合法律定义的国家紧急状态。
(CBC)