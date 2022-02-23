加拿大黑人历史月：渥太华大学生为里贾纳市法语小学设计 “学习包”

为了庆祝今年的的黑人历史月 （新窗口），渥太华大学（University of Ottawa）语言学专业的学生 Malika Yoh 为里贾纳市的法语小学和幼儿园设计了大约 20 个 学习工具包 。

在这些 学习包 里，有梳着非洲发型和辫子的芭比娃娃、绘图书，以及一些关于黑人历史的书籍。

Malika Yoh 提出的这个项目获得了加拿大青年服务中心 （ Service Jeunesse Canada ）和为青年倡议提供支持的组织 Takeitglobal 的支持。

渥太华大学的学生 Malika Yoh 照片：Radio-Canada

Malika Yoh 说：

对于教师们来说，这是一个很好的教学和尊重传统的机会，可以向孩子们展示黑人历史和文化的重要性。 。 引自 渥太华大学（University of Ottawa）语言学专业的学生 Malika Yoh

学习包里的书籍包括： Bébé antiraciste （反种族主义婴儿）

Bien dans ta peau （自我感觉良好）

Nos boucles au naturel （我们的自然卷发）

Un teint comme le mien （跟我一样的肤色）

Parce que ta vie compte （因为你的生命很重要)

Des cheveux comme les miens (像我一样的头发)

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渥太华大学（University of Ottawa）语言学专业的学生 Malika Yoh 在接受加拿大广播公司的采访时说，她的这个项目是为了显示非洲裔加拿大人和其他人口之间的文化相似性和差异。

她说，不应该害怕或回避非裔加拿大人，存在文化差异是正常的，就像兄弟姐妹也有差异一样，他们来自同一个家庭。

在黑人历史月 （新窗口）期间，这些学习工具包被分发到里贾纳市的法语学校和托儿所。

（Radio-Canada）