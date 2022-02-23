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加拿大黑人历史月：渥太华大学生为里贾纳市法语小学设计 “学习包”
每年二月，加拿大各地的人们都会参加黑人历史月 （新窗口）的各种活动和庆祝，以纪念加拿大黑人及其社区的历史和文化遗产。
2022 年黑人历史月的主题是：
二月和永远：今天和每一天都在庆祝黑人历史，这一主题是为了强调加拿大黑人对加拿大每天做出的贡献。
加拿大政府在网站上说，无论您住在哪里，我们邀请所有加拿大人更多地了解黑人社区，以及他们如何继续帮助塑造加拿大的故事。
为了庆祝今年的的黑人历史月 （新窗口），渥太华大学（University of Ottawa）语言学专业的学生 Malika Yoh 为里贾纳市的法语小学和幼儿园设计了大约 20 个
学习工具包 。
在这些
学习包 里，有梳着非洲发型和辫子的芭比娃娃、绘图书，以及一些关于黑人历史的书籍。
Malika Yoh 提出的这个项目获得了加拿大青年服务中心 （ Service Jeunesse Canada ）和为青年倡议提供支持的组织 Takeitglobal 的支持。
Malika Yoh 说：
对于教师们来说，这是一个很好的教学和尊重传统的机会，可以向孩子们展示黑人历史和文化的重要性。 。
学习包里的书籍包括：
- Bébé antiraciste （反种族主义婴儿）
- Bien dans ta peau （自我感觉良好）
- Nos boucles au naturel （我们的自然卷发）
- Un teint comme le mien （跟我一样的肤色）
- Parce que ta vie compte （因为你的生命很重要)
- Des cheveux comme les miens (像我一样的头发)
- Biographie en images : Voici Viola Desmond
渥太华大学（University of Ottawa）语言学专业的学生 Malika Yoh 在接受加拿大广播公司的采访时说，她的这个项目是为了显示非洲裔加拿大人和其他人口之间的文化相似性和差异。
她说，不应该害怕或回避非裔加拿大人，存在文化差异是正常的，就像兄弟姐妹也有差异一样，他们来自同一个家庭。
在黑人历史月 （新窗口）期间，这些学习工具包被分发到里贾纳市的法语学校和托儿所。
（Radio-Canada）