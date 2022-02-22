前魁北克自由党省长夏瑞将竞选加拿大保守党领袖。

63岁的夏瑞曾是加拿大有史以来最年轻的联邦内阁成员。他在28岁那年被前总理马尔罗尼（Brian Mulroney）任命为主管青少年事务的国务部长。此后历任联邦环境部长、工业部长、进步保守党（现保守党的前身之一）领袖和加拿大副总理。1998年，他转到魁北克省政坛，当选为魁北克自由党领袖，并在2003年省选中获胜，出任魁北克省长。

他在2012年退出政坛，重操律师旧业。但是自由党阵营内的保守派和保守党阵营内的自由派都对他印象不错，这些年来不止一次有人请他出山。两年前的保守党领袖竞选，据信他连宣布参选的视频都录好了，却在最后一刻改变了主意。

目前正式宣布加入保守党领袖竞选的只有该党的财政事务评论员普瓦里耶弗尔（Pierre Poilievre）。但是他过于咄咄逼人的风格，过于偏右的立场和他最近对占领渥太华市中心的示威者的支持使一些党内人士担心他可能不能吸引到足够多的选民。一个夏瑞的支持者表示，人们对特朗普风格的民粹主义已经厌倦了，如果保守党想赢得大选就不能走这条路。

保守党选举委员会还没有宣布竞选规则，例如竞选期，投入资金上限和支持者签名的数量。消息来源称，夏雷和其他几个有意下场角逐的人都在等待，因为这些因素对一个候选人是否能生出十分重要。竞选期过短或要求的签名数过多显然会对退出政坛多年的夏雷等人不利。

（Radio-Canada, Christian Noël, adaptation en chinois par Wei Wu)