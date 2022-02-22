俄罗斯议会批准出兵乌克兰，北约快速反应部队进入戒备状态。

但是他在星期二的新闻发布会上表示，俄罗斯出兵与否将取决于当地局势。他敦促乌克兰 去军事化 ，放弃发展核武器的计划并主动拒绝加入北约。

顿涅茨克和卢甘斯克是乌克兰东部顿巴斯地区的两个州。2014年以来，这两个州各有部分地区由分离武装控制。如果俄罗斯军队仅仅在这些地区活动，那么出兵对当地局势的影响不会太大，但如果俄罗斯军队无视双方的现有边界，开向这两个州内由乌克兰控制的地区，那么两国军队的正式交战将不可避免。

普京在今天的新闻发布会上明确回答了这个北约和许多军事分析人士极为关注的问题。他表示，俄罗斯承认了顿涅茨克共和国和卢甘斯克共和国，也就是承认了其宪法等 根本性文件 ，而在它们的宪法中，顿涅茨克和卢甘斯克边界是过去它们属于乌克兰时定下的。

这意味着在普京看来，这两个共和国的领土应该分别是过去两个同名州的全部领土。不过他同时也表示，具体的边界划分应由两个共和国和乌克兰来决定。

北约做好战斗准备

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）星期二表示，所有迹象都显示俄罗斯计划对乌克兰发动大规模进攻。北约准备好保卫盟国，其快速反应部队已进入戒备状态。

北约快速反应部队拥有5万兵力和一支8000人的 高戒备联合特遣部队 。斯托尔滕贝格说，进入戒备状态的兵力还包括100多架飞机和120艘舰船。

一批由加拿大提供的作战武器几天前已抵达乌克兰。美国星期二宣布将继续向乌克兰提供防御武器，并制裁俄罗斯银行。英国宣布了对五个俄罗斯银行和三名富豪的制裁。德国宣布叫停连接德俄的天然气管道 北溪2号 。

一些军事分析人士认为俄罗斯的兵力不足以占领和控制乌克兰全境。但是前乌克兰国家安全顾问达尼柳克（Oleksandr Danylyuk）在接受CBC采访时表示，问题的关键不是俄罗斯侵略乌克兰的能力，而是他们在侵略后控制乌克兰的能力。他认为，乌克兰被分割成几个部分正是俄罗斯所需要的。这样他们就可以暂时不去管乌克兰中部和西部，先把东部和南部消化了再说。

2014年，俄罗斯吞并了乌克兰南部的克里米亚半岛，大致过程也是支持独立，承认独立，最后普京签署政令，批准克里米亚加入俄罗斯联邦。

普京昨天发表了一个长达一小时的电视演讲。他在演讲中称，乌克兰不是一个真正的国家，而是由于列宁和斯大林的错误从俄罗斯分裂出去的。这个错误应该被纠正。俄罗斯出兵是为了让乌克兰 去共产主义化 。

他还说，乌克兰加入北约的计划直接威胁到俄罗斯。乌克兰政府十分腐败，现在更成为美国的傀儡。只有俄罗斯能够拯救乌克兰。

（Radio-Canada, AFP, CBC，adaptation en chinois par Wei Wu)