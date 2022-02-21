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政府放开我不放：有魁北克省业主打算继续要求顾客出示疫苗护照
加拿大各省都在逐步放松防疫限制，其中安大略和魁北克这两个相邻的疫情大省都计划在下个月取消疫苗护照。但并不是所有人都对这个计划感到安心。
魁北克省政府把取消疫苗护照的日期定在3月14日。在这个日期之后，政府将不再要求餐馆、酒吧和健身房等场所检查顾客的疫苗护照。但是有魁北克省业主表示，为员工和客户的健康安全考虑，他们将继续这样做，哪怕为此得罪顾客也无所谓。
魁省诺顿市的健身房老板格蒂埃（Alan Gauthier）在接受CBC采访时说，他不理解省政府为什么在疫情还在继续时就决定取消疫苗护照。他认为这项措施有助于保障顾客的安全。省会魁北克城的一家健身房去年就是因为没有严格遵守防疫措施，造成了400多人确诊的群聚性感染事件，其中一名患者死亡。
格蒂埃说，他的决定可能会让他失去一些顾客，但是他必须为自己做的事感到心安。
一位名叫卢克森博格（Eric Luksenberg）的餐馆老板说，他在宣布自己在3月14日之后将继续要求顾客出示疫苗护照后，他的餐馆在网上被许多人打一星。一些留言者指责他歧视未打疫苗者。
魁北克省政府的立场是在3月14日后
不要求、不建议商家要求疫苗护照，但是业主们可以自行决定。
（CBC, Laura Marchand, adaptation en chinois par Wei Wu）