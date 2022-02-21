政府放开我不放：有魁北克省业主打算继续要求顾客出示疫苗护照

魁北克省政府把取消疫苗护照的日期定在3月14日。在这个日期之后，政府将不再要求餐馆、酒吧和健身房等场所检查顾客的疫苗护照。但是有魁北克省业主表示，为员工和客户的健康安全考虑，他们将继续这样做，哪怕为此得罪顾客也无所谓。

魁省诺顿市的健身房老板格蒂埃（Alan Gauthier）在接受CBC采访时说，他不理解省政府为什么在疫情还在继续时就决定取消疫苗护照。他认为这项措施有助于保障顾客的安全。省会魁北克城的一家健身房去年就是因为没有严格遵守防疫措施，造成了400多人确诊的群聚性感染事件，其中一名患者死亡。

格蒂埃说，他的决定可能会让他失去一些顾客，但是他必须为自己做的事感到心安。

一位名叫卢克森博格（Eric Luksenberg）的餐馆老板说，他在宣布自己在3月14日之后将继续要求顾客出示疫苗护照后，他的餐馆在网上被许多人打一星。一些留言者指责他歧视未打疫苗者。

魁北克省政府的立场是在3月14日后 不要求、不建议 商家要求疫苗护照，但是业主们可以自行决定。

（CBC, Laura Marchand, adaptation en chinois par Wei Wu）