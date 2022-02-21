普京承认乌克兰东部分离主义地区独立，为出兵铺平道路

普京星期一主持召开了俄罗斯联邦安全会议。他在会上谴责乌克兰政府拒不执行明斯克协议，并称乌克兰如果成为北约成员国，将会对俄罗斯造成威胁。

俄罗斯政府此前还指责乌克兰在边界集结兵力，并有武装人员进入俄罗斯境内，造成5人死亡。乌克兰政府否认这一指控，称这是俄方为混淆视听制造的谣言。

欧美一直担心俄罗斯会用乌克兰东部分离武装的出兵请求和指责乌克兰政府作为入侵乌克兰的理由。欧盟此前已经警告说，如果俄罗斯军队入侵乌东地区或者承认分离武装控制的地区独立建国，俄罗斯将面临严厉制裁。

2014年4月，乌克兰政府军和东部独立武装之间发生了大规模冲突。后双方签订明斯克停火协议，但小规模交火仍然时有发生。

乌克兰人自十九世纪起就开始移民加拿大，目前加拿大人口中有超过一百万乌克兰移民及后裔。乌俄边境战云密布使许多人为故乡亲友的安全感到担忧。

（CBC, AP, adaptation en chinois par Wei Wu）