渥太华重归宁静，但加拿大政府仍决意实施紧急状态法。

星期一上午，加拿大总理特鲁多在新闻发布会上为政府在渥太华清场行动结束后仍要实施紧急状态法辩护。他说，虽然目前渥太华看上去恢复了正常，但是紧急状态并没有结束。与他一同参加新闻发布会的公共安全部长门蒂西诺（Marco Mendicino）补充说，还有一些卷入示威活动的人留在渥太华。警方也需要对加美边境附近的堵路示威保持警惕。

这是紧急状态法自1988年制定以来联邦政府第一次启用它。特鲁多说，这不是一个轻率的决定。过去几周来发生的事清楚表明，地方和省级执法机构需要更多的 工具 来恢复秩序和保障民众安全。

在卡车队占领渥太华市中心的三个星期里，饱受干扰的市民对政府的不满与日俱增。一些民众在接受采访时表示，他们不明白为什么警方为什么迟迟不采取行动。

牵头对示威者发起集体诉讼的华裔市民李泽西说，示威者日夜不停的高分贝喇叭噪音对市中心居民实施 声音酷刑 ，用这种方式把市民变成人质，向政府施压。

新民主党已经表示将对紧急状态法投赞成票，这意味着自由党政府将可以顺利实施该法。

（CBC, Darren Major, adaptation en chinois par Wei Wu)