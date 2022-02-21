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专访李泽西：牵头发起针对自由车队抗议者的集体诉讼，目的是保护社区，追究责任人

21岁的李泽西首次接受中文媒体访问。她带头发起针对自由车队渥太华市中心扰民的集体诉讼，把自己推上了风口浪尖。

21岁的李泽西首次接受中文媒体访问。她带头发起针对自由车队渥太华市中心扰民的集体诉讼，把自己推上了风口浪尖。

照片：Radio-Canada / Yan Liang / RCI

Yan Liang

李泽西首次接受中文媒体访问；“希望有一天华裔社区会为我感到骄傲"

周日，加拿大首都渥太华市中心持续了三周的自由车队抗议活动划上了句号，警方最终清理了靠近议会山的抗议现场，逮捕了近200名不肯撤离的抗议者，并收缴了超过50辆汽车。

事件中，21岁的华裔女孩李泽西（Zexi Li）因为牵头发起的渥太华居民集体诉讼，而成为了中心人物。

她署名的诉讼成功取得法庭禁令，停止了长达一周多的抗议者持续按喇叭的行为。目前，更多当地商家加入了这项集体诉讼，赔偿额度超过了三亿加元。

在警方的清理运动接近尾声之际，加广中文台采访了李泽西 —— 这是她第一次接受中文媒体访问。

李泽西出生在中国福州，两岁的时候随父母移民加拿大。她在大学主修商科，选择的是商业技术与管理专业，成绩优异，获得荣誉学士学位。毕业后，成为了一名加拿大政府公务员。

加广：感谢你接受我的采访。渥太华的警方这两天逐步控制了局面，并清理了街道。看到这个场景，你的感受如何？

李泽西（以下简称泽西）：谢谢你的访问。我感觉舒了一口气。

这是非常困难的时期，我们等待这一天很久了。

我很高兴，看似事件要结束了，尽管是太迟了，但我还是很欣慰，他们终于采取了行动。

加广：可不可以描述一下在最初，抗议者占领渥太华市中心的时候，你的观察和感受？

泽西：很多人忽视了一点，这些自由车队抗议者来到渥太华的目的，从来不是一个周末的抗议，而是要开着他们的卡车进来，一直待下去。

从他们的社交媒体你可以看出来，他们要一直待下去的，劫持渥太华市中心的居民作为人质，让我们的生活变得不可忍受，以此来给政府施压，答应他们的条件。

我认为，他们所使用的方式实际就是声音酷刑。每天从一大早开始，没日没夜地按喇叭。那声音非常大，而且是持续性的，是会造成听力损害的。

可能有一些渥太华居民不在意，但是这不能抵消还有成千上万的其他居民不愿忍受这些。

高分贝噪音是一种折磨，这已经被国际社会认定了。我真的无法相信，人们要用这么长时间才意识到它带来的伤害。

此外，抗议者大量燃烧汽油，渥太华的空气质量变得非常糟糕。这不仅让已经患病的人受到很大伤害，而且令更多居民的健康受到伤害。

更进一步来说，他们公然无视法律导致了他们无视法律进一步升级，因为他们看到，无视法律不需承担任何后果，他们变得更加胆大妄为。

他们占领了街道，骚扰路过的居民。如果你带着口罩，你立即会成为他们攻击的目标。我就曾有过这样的经历，他们对着我尖叫，称你胆小鬼，有个男人居然敢对我说，你的笑容很漂亮，但被口罩遮住了。

而我还不是处境最糟糕的，想想那些行动不便的人，那些孩子们，无法离开暂避的人们。

更不要说，无数商家的生意受到严重冲击。、

高分贝的响亮的噪音直冲着你。其实你不过是希望享有自己的自由 —— 而这正是抗议者们宣称来到这里的目的。
引自 泽西

我还认为，戴口罩并不是他们唯一的攻击目标。

最初，这些人很骄傲地挥舞着种族主义的旗子，然后，可能意识到这样不行，所有的旗子都消失了。这令你疑惑，那些旗子去了哪儿？是被扔进了垃圾堆，还是藏起来了，藏在他们的车子里？

2月14日，加拿大总理特鲁多宣布启动紧急状态法，副总理兼财政部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland）（前左）、司法部长兼总检察长大卫·拉梅蒂（David Lametti）（右一）、公共安全部长马尔科·门迪奇诺（Marco Mendicino）和应急准备部长比尔·布莱尔 （Bill Blair）一起参加了新闻发布会。

2月14日，加拿大总理特鲁多宣布启动紧急状态法，副总理兼财政部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland）（前左）、司法部长兼总检察长大卫·拉梅蒂（David Lametti）（右一）、公共安全部长马尔科·门迪奇诺（Marco Mendicino）和应急准备部长比尔·布莱尔 （Bill Blair）一起参加了新闻发布会。

照片：The Canadian Press / Adrian Wyld

加广：你是否还记得，是什么令你参与了对自由车队的集体诉讼，认为要靠自己来解决这个困境？

泽西：事情发生一个星期之后，我就意识到，第一，这种状况不会很快结束；第二，有权力结束事件的人，不会做出行动，这令我非常失望和愤怒。

我花了很多时间在街头，想要亲眼见证发生的事情。

我所居住的公寓，虽然不在议会山旁边，但整个公寓大楼被卡车包围着，他们的车子就堵在大楼的门口。

我觉得我应该做些什么。我和渥太华警方联络，并且组织了大约二十多位大楼里的邻居，和警方会谈。

我们告诉警方，日夜不停地汽车鸣笛如何让人受不了，我们请求帮助。

我们终于有机会，可以把自己的意见传达给了某一层面的权力机构，并希望事件得到解决。

有一位律师住在我的大楼里，他很欣赏我在这件事情上展现出来的领导力。

他告诉我，律师Paul Champ正在准备进行集体诉讼，是否可以把我的名字提供给他。

我和律师Paul Champ取得了联系，他向我解释了这场集体诉讼的过程，尤其是正向法庭申请禁令，希望停止给人带来无法修复伤害的噪音。他问我是否愿意把自己的名字放在诉讼中，因为如果没有一个具体的人，诉讼就无法进行下去。

我立即就答应了，几乎没有什么犹豫，我就同意了。我认为，好，这会对（禁止鸣笛）有帮助。当然，我不是草率答应的，我并不傻，我知道，这可能带来后果。不过，我了解自己，我知道我可以承受，有能力处理这类事情。
引自 泽西

我知道，这会给我带来仇视、骚扰、和威胁。但老实说，我没有觉得有多大的烦恼，因为他们对我无足轻重。信不信由你。

当然如果是人身威胁的话，我会交给警方处理，因为你要为这个行为负责。

但是对我的仇恨、骚扰，甚至是散播的关于我的谎言，每个认识我的人都知道，那是可笑的，那些不是真的。

我为什么要关心那些闲言碎语，关心对我无关紧要的人呢？

令我始料未及的，是我从全国各地收到了非常多支持我的信息。

这（支持我的信息）令我感到宽慰，我意识到，不仅仅是受到事件影响的人，还有那些目睹事态发展的人，都意识到了严重性，也理解我们受到的痛苦，你知道，这些支持对我比其他任何东西都重要，它给了我勇气。
引自 泽西

我的父母当然担心我的安全，但也很为我感到骄傲。

我明白，我所做的就是在帮助自己的社区重拾安全和宁静，因为警方和政府没有做什么。

2月19号，渥太华警方开始清理议会山附近的抗议者。

2月19号，渥太华警方开始清理议会山附近的抗议者。

照片：Radio-Canada / Felix Desroches

加广：你在一次采访中说，要让责任人被追究，要他们负起责任。你说的包括哪些人？是自由车队组织者，是警方，还是政府？

泽西：我说的是每一个对事件需要责任的人。当然，我要追究这次游行组织者的责任，因为他们了解行动给我们带来的伤害，但还是做了，并且持续在做。

他们知道自己做的事情是非法的，他们都是成年人了，需要为自己的行为负伤责任。

他们必须受到惩罚，否则这就是设立了先例，这类危险的行为会再次出现。

而对于警方和政府的责任，他们都在不同场合表示，这是史无前例的事件，是极端困难的状况。

但事实是，如果从一开始，警方认真执行了法律，就不会出现这个史无前例的事件。

警方还称，他们没有料到自由车队抗议者会长期待下来，认为他们不过滞留超过一周。我也很难相信这一点。

我认为，我们会在最终的调查中找到一些答案。

但政府拒绝采取行动，无视我们的呼吁和请求。最终，每一个原本应该保护你的机构都没有作为，这是最令人难以置信的。

最后，需要我们居民们自己行动起来，相互照应，这些责任落在了个人肩上，你就知道所有权力机构都让我们失望。

加广：关于未来，你有什么计划？会有什么改变吗？

泽西：我的计划就是绝不沉默。我其实只是个21岁的女孩，我也不太了解接下来的发展会如何。但我正在学习，我唯一知道的是，我应该发声。

对我来说，我从来没有想到会卷入这样的事件，非常疯狂。

我以前一直说自己讨厌政治，但是这次事件之后，我觉得，我这样讨厌政治的人其实是最需要参与政治的。

加广：你有什么特别给华裔社区的信息吗？

我爱华人社区，我非常骄傲我的传承。可惜，我已经不会说中文了，无论是普通话还是粤语，因为我没有机会练习。我喜欢在阴历节日的时候做月饼，我喜欢跟踪一些中国媒体。说到底，我是华裔加拿大人，尽管我和社区没有我希望的那么接近，希望以后会有改变。我想，主要是语言障碍，老实说，我一直觉得很遗憾。尽管如此，我还是希望，我会令华裔社区感到骄傲。最后，我祝大家安全、理智、健康。
引自 泽西
带头发起针对渥太华自由车队集体诉讼的李泽希，首次接受中文媒体访问。

带头发起针对渥太华自由车队集体诉讼的李泽希，首次接受中文媒体访问。

照片：Radio-Canada / Yan Liang

（以上发言为嘉宾观点，不代表本台意见）

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Yan Liang

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