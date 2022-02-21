专访李泽西：牵头发起针对自由车队抗议者的集体诉讼，目的是保护社区，追究责任人

周日，加拿大首都渥太华市中心持续了三周的 自由车队抗议 活动划上了句号，警方最终清理了靠近议会山的抗议现场，逮捕了近200名不肯撤离的抗议者，并收缴了超过50辆汽车。

事件中，21岁的华裔女孩李泽西（Zexi Li）因为牵头发起的渥太华居民集体诉讼，而成为了中心人物。

她署名的诉讼成功取得法庭禁令，停止了长达一周多的抗议者持续按喇叭的行为。目前，更多当地商家加入了这项集体诉讼，赔偿额度超过了三亿加元。

在警方的清理运动接近尾声之际，加广中文台采访了李泽西 —— 这是她第一次接受中文媒体访问。

李泽西出生在中国福州，两岁的时候随父母移民加拿大。她在大学主修商科，选择的是商业技术与管理专业，成绩优异，获得荣誉学士学位。毕业后，成为了一名加拿大政府公务员。

加广：感谢你接受我的采访。渥太华的警方这两天逐步控制了局面，并清理了街道。看到这个场景，你的感受如何？

李泽西（以下简称泽西）：谢谢你的访问。我感觉舒了一口气。

这是非常困难的时期，我们等待这一天很久了。

我很高兴，看似事件要结束了，尽管是太迟了，但我还是很欣慰，他们终于采取了行动。

加广：可不可以描述一下在最初，抗议者占领渥太华市中心的时候，你的观察和感受？

泽西：很多人忽视了一点，这些自由车队抗议者来到渥太华的目的，从来不是一个周末的抗议，而是要开着他们的卡车进来，一直待下去。

从他们的社交媒体你可以看出来，他们要一直待下去的， 劫持 渥太华市中心的居民作为人质，让我们的生活变得不可忍受，以此来给政府施压，答应他们的条件。

我认为，他们所使用的方式实际就是 声音酷刑 。每天从一大早开始，没日没夜地按喇叭。那声音非常大，而且是持续性的，是会造成听力损害的。

可能有一些渥太华居民不在意，但是这不能抵消还有成千上万的其他居民不愿忍受这些。

高分贝噪音是一种折磨，这已经被国际社会认定了。我真的无法相信，人们要用这么长时间才意识到它带来的伤害。

此外，抗议者大量燃烧汽油，渥太华的空气质量变得非常糟糕。这不仅让已经患病的人受到很大伤害，而且令更多居民的健康受到伤害。

更进一步来说，他们公然无视法律导致了他们无视法律进一步升级，因为他们看到，无视法律不需承担任何后果，他们变得更加胆大妄为。

他们占领了街道，骚扰路过的居民。如果你带着口罩，你立即会成为他们攻击的目标。我就曾有过这样的经历，他们对着我尖叫，称你胆小鬼，有个男人居然敢对我说，你的笑容很漂亮，但被口罩遮住了。

而我还不是处境最糟糕的，想想那些行动不便的人，那些孩子们，无法离开暂避的人们。

更不要说，无数商家的生意受到严重冲击。、

高分贝的响亮的噪音直冲着你。其实你不过是希望享有自己的自由 —— 而这正是抗议者们宣称来到这里的目的。 引自 泽西

我还认为，戴口罩并不是他们唯一的攻击目标。

最初，这些人很骄傲地挥舞着种族主义的旗子，然后，可能意识到这样不行，所有的旗子都消失了。这令你疑惑，那些旗子去了哪儿？是被扔进了垃圾堆，还是藏起来了，藏在他们的车子里？

2月14日，加拿大总理特鲁多宣布启动紧急状态法，副总理兼财政部长克里斯蒂亚·弗里兰 （Chrystia Freeland）（前左）、司法部长兼总检察长大卫·拉梅蒂（David Lametti）（右一）、公共安全部长马尔科·门迪奇诺（Marco Mendicino）和应急准备部长比尔·布莱尔 （Bill Blair）一起参加了新闻发布会。 照片：The Canadian Press / Adrian Wyld

加广：你是否还记得，是什么令你参与了对自由车队的集体诉讼，认为要靠自己来解决这个困境？

泽西：事情发生一个星期之后，我就意识到，第一，这种状况不会很快结束；第二，有权力结束事件的人，不会做出行动，这令我非常失望和愤怒。

我花了很多时间在街头，想要亲眼见证发生的事情。

我所居住的公寓，虽然不在议会山旁边，但整个公寓大楼被卡车包围着，他们的车子就堵在大楼的门口。

我觉得我应该做些什么。我和渥太华警方联络，并且组织了大约二十多位大楼里的邻居，和警方会谈。

我们告诉警方，日夜不停地汽车鸣笛如何让人受不了，我们请求帮助。

我们终于有机会，可以把自己的意见传达给了某一层面的权力机构，并希望事件得到解决。

有一位律师住在我的大楼里，他很欣赏我在这件事情上展现出来的领导力。

他告诉我，律师Paul Champ正在准备进行集体诉讼，是否可以把我的名字提供给他。

我和律师Paul Champ取得了联系，他向我解释了这场集体诉讼的过程，尤其是正向法庭申请禁令，希望停止给人带来无法修复伤害的噪音。他问我是否愿意把自己的名字放在诉讼中，因为如果没有一个具体的人，诉讼就无法进行下去。

我立即就答应了，几乎没有什么犹豫，我就同意了。我认为，好，这会对（禁止鸣笛）有帮助。当然，我不是草率答应的，我并不傻，我知道，这可能带来后果。不过，我了解自己，我知道我可以承受，有能力处理这类事情。 引自 泽西

我知道，这会给我带来仇视、骚扰、和威胁。但老实说，我没有觉得有多大的烦恼，因为他们对我无足轻重。信不信由你。

当然如果是人身威胁的话，我会交给警方处理，因为你要为这个行为负责。

但是对我的仇恨、骚扰，甚至是散播的关于我的谎言，每个认识我的人都知道，那是可笑的，那些不是真的。

我为什么要关心那些闲言碎语，关心对我无关紧要的人呢？

令我始料未及的，是我从全国各地收到了非常多支持我的信息。

这（支持我的信息）令我感到宽慰，我意识到，不仅仅是受到事件影响的人，还有那些目睹事态发展的人，都意识到了严重性，也理解我们受到的痛苦，你知道，这些支持对我比其他任何东西都重要，它给了我勇气。 引自 泽西

我的父母当然担心我的安全，但也很为我感到骄傲。

我明白，我所做的就是在帮助自己的社区重拾安全和宁静，因为警方和政府没有做什么。

2月19号，渥太华警方开始清理议会山附近的抗议者。 照片：Radio-Canada / Felix Desroches

加广：你在一次采访中说，要让责任人被追究，要他们负起责任。你说的包括哪些人？是自由车队组织者，是警方，还是政府？

泽西：我说的是每一个对事件需要责任的人。当然，我要追究这次游行组织者的责任，因为他们了解行动给我们带来的伤害，但还是做了，并且持续在做。

他们知道自己做的事情是非法的，他们都是成年人了，需要为自己的行为负伤责任。

他们必须受到惩罚，否则这就是设立了先例，这类危险的行为会再次出现。

而对于警方和政府的责任，他们都在不同场合表示，这是史无前例的事件，是极端困难的状况。

但事实是，如果从一开始，警方认真执行了法律，就不会出现这个 史无前例 的事件。

警方还称，他们没有料到自由车队抗议者会长期待下来，认为他们不过滞留超过一周。我也很难相信这一点。

我认为，我们会在最终的调查中找到一些答案。

但政府拒绝采取行动，无视我们的呼吁和请求。最终，每一个原本应该保护你的机构都没有作为，这是最令人难以置信的。

最后，需要我们居民们自己行动起来，相互照应，这些责任落在了个人肩上，你就知道所有权力机构都让我们失望。

加广：关于未来，你有什么计划？会有什么改变吗？

泽西：我的计划就是绝不沉默。我其实只是个21岁的女孩，我也不太了解接下来的发展会如何。但我正在学习，我唯一知道的是，我应该发声。

对我来说，我从来没有想到会卷入这样的事件，非常疯狂。

我以前一直说自己讨厌政治，但是这次事件之后，我觉得，我这样讨厌政治的人其实是最需要参与政治的。

加广：你有什么特别给华裔社区的信息吗？

我爱华人社区，我非常骄傲我的传承。可惜，我已经不会说中文了，无论是普通话还是粤语，因为我没有机会练习。我喜欢在阴历节日的时候做月饼，我喜欢跟踪一些中国媒体。说到底，我是华裔加拿大人，尽管我和社区没有我希望的那么接近，希望以后会有改变。我想，主要是语言障碍，老实说，我一直觉得很遗憾。尽管如此，我还是希望，我会令华裔社区感到骄傲。最后，我祝大家安全、理智、健康。 引自 泽西

带头发起针对渥太华自由车队集体诉讼的李泽希，首次接受中文媒体访问。 照片：Radio-Canada / Yan Liang

（以上发言为嘉宾观点，不代表本台意见）

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