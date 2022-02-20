【专访】自媒体人单蓓：有选择的人生就是成功；愿为相同背景人群发声

单蓓Brenda是魁北克蒙特利尔非常活跃的一位自媒体人，她有自己的抖音频道 （新窗口），微博频道，也和当地的一些华文媒体合作，讲述社区关注的故事，包括了现场报道，人物采访，做法相当专业。

本周，单蓓Brenda接受了加广中文台的采访，讲述自己的移民经历，理想与现实的碰撞。

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

“做个真正的独立媒体人”

单蓓是个直率、乐观、又自信的人。

过去这几年，她一直通过自己的渠道发声，在很多本地的政治、经济、和文化活动上，能看到她活跃的身影。

疫情发生后，她的声音更加直接，比如关于疫情，关于加拿大存在的种族主义，尤其是针对亚裔的仇视和歧视。

在加拿大社会生活，我们都知道，是有不平等的，有很多权益需要我们自己去争取，有自己的声音。我很愿意修炼自己，代表我们这个背景的群体去说话，我觉得那很牛。当然，我还需要更加努力，如果我不够好的话，也没有资格做代表。 引自 单蓓

她还表示，在社交媒体上，自己的社交频道最火爆的时候，她也能平常心看待，有不同寻常的冷静。

她的分析是，自己的频道不是关于吃喝玩乐，或者美容美食，相对来说，社会、时事、民生这些议题很容易成为敏感内容，尤其是在中国的社交媒体平台上。

她说：“人需要自己想通，如果你已经尝试了一遍，发现在加拿大做这些没有什么市场，也没有任何维生手段，你就要尝试转变。”

而一向行动派的她，在去年考取了理财和金融保险的牌照。

她希望一方面可以以金融领域的知识和能力维持生活，另一方面，可以不受影响地做独立媒体人。

我骄傲地认为自己是独立媒体人，我不为加拿大政府服务，也不为中国政府工作，很多人信任我，是因为我的判断是为他们说话的。 引自 单蓓

“有选择的人生就是成功”

单蓓认为，一个女性如果在很多人生关键时刻，能够有选择，那就是成功。这听上去很简单，但人生充满变化，比如是选择结婚还是离婚，选择留下来还是移民，选择待在原单位还是自己创业，并不是在任何时候，人们都有选择的能力的。

我认为，一个女性，当她有了选择的时候，她就是成功的。比如你是否有能力去离婚，很多人没有选择离婚，是因为没有勇气，而勇气背后是一种实力。如果人时时刻刻有选择，我认为就是成功的人生，而不是你赚了多少钱，或者是过得多奢靡。 引自 单蓓

单蓓的抖音频道描述魁北克大雪，以及如何铲雪。 照片：Radio-Canada / 抖音

从上海到魁北克

在大学，单蓓主攻翻译，毕业后曾在学校和企业工作，也曾为出版社翻译文学作品。

之后，一个偶然机会，她进入了上海电视台的文化清谈节目《说东道西》做编导。

作为导演，她要一个人负责所有的事情，从找话题，邀请嘉宾，到录音和后期，对人的能力是个很大的考验。

同时，编导负责制还需要她面对很多节目之外的压力，比如弄错了广告点，口播有误，或者政治不正确等等禁忌，所以，那几年她总是觉得神经紧绷。

她感觉，自己终于找到了自己喜欢的职业，也很希望成为一名真正的媒体人。但是，她的个性却无论如何不能适应国内的体制。

接受访问的时候，她坦言：

不自由，太不自由。我觉得我要憋死了。你看我现在可以胡说八道，但我在体制里，我不知道怎么说话，因为我一说就是错的，不是得罪这个，就是得罪那个。但我这个人，就是喜欢吧啦吧啦…… 引自 单蓓

单蓓很骄傲地插播说，女儿Zita就很像自己。

Zita今年五岁，在妈妈的抖音视频中也会偶尔出镜。

她说，女儿虽然年纪小，但在幼儿园，会直截了当表示“我反对”，也会在受到不公待遇时直接要求对方道歉，这很棒。

她一边思索一边介绍说，中国体制内其实有非常优秀的记者，但无论是谁，如果你想享受体制的好，就需要忍受体制的坏。但自己不属于这类人，所以，一直无法适应，甚至无法找到一个令自己舒适的点。

2014年，单蓓选择出国，来到加拿大的蒙特利尔。

最初她以学生的身份而来，计划是再读一个硕士。接着，她申请了魁省专门为留学生开设的移民项目（PEQ）。

那是一段难熬的日子，做社交媒体频道成了她的精神支撑。

单蓓的抖音主页。 照片：Radio-Canada / Brenda Shan

花了很长时间寻找节目定位

也是从那个时候开始，单蓓开始了解蒙特利尔社区，接触移民，做自己的访谈和报道。

但令她烦恼的是，蒙特利尔的市场与上海是完全不一样的，她花了很长时间去寻找节目的定位。

上海就是一个大都市，节目的选题也是属于宏大叙事。但蒙特利尔是很社区很具体的，是民生的、很实际的问题。 引自 单蓓

直到2018年，她才终于想通了，转换了策略，开始她目前的节目方向。

新冠疫情，给了她一个很大的契机和帮助，让她明白了社区的需求在哪里，比如疫情生活，接种疫苗等大家想看的是什么，并且以她媒体人的敏感抓住了这些议题，找到了一个新方向 —— 更贴近更生活化的风格与内容。

乐观自信源于得到的爱和信任

采访中，单蓓不回避自己已经四十岁了。她认为，年龄带来智慧，不会去想那些不切实际的东西了。

回想二十岁时候的自己，她说，就是傻乎乎的，非常自信，觉得自己条件很好，可以达到很多的目标，也很着急，非常理想主义。

但年龄增长，你接触得越多，越能发现自己其实非常渺小。所以，在三十多岁的时候，需要很多的磨合。

但现在四十岁了，她认为自己已经非常平和了，能够达到的已经达到了，达不到的东西，也会平淡看待，与其追求不切实际的东西，还不如留一些时间给家人和身边的朋友，还能享受每天踏踏实实做自己喜欢事情的乐趣。

她忽然自问自答，非常奇怪，我年轻的时候为什么那么自信？我这莫名的自信从哪里来的？

她的答案是，这可能来自我妈妈。她是中国父母里少见的会夸奖自己孩子的妈妈，每天都会说，自己的女儿好得不得了，人又美，字写得又好，以后会如何如何。