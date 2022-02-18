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渥太华抗议：警方已逮捕 70人
星期五（2 月 18 日）傍晚，渥太华警察局（Ottawa Police Service， OPS）代理局长史蒂夫·贝尔 （Steve Bell）说，警方周五早上开始行动以来，已逮捕了 70 人。
渥太华警察局在其推特账户上表示，现场警察正面临抗议者的抵抗。
抗议者袭击警察并试图夺走他们的武器。为了使渥太华恢复正常，我们使用了所有让局势降级的手段。
渥太华警察局还表示，没有示威者受伤，但一名警察受了轻伤，已经接受了必要的治疗。
渥太华市长吉姆·沃森（ Jim Watson） 在周五下午接受加拿大广播公司的采访时表示，他对渥太华警察局的这次行动感到满意。
但他预计首都在恢复平静之前会有几天的混乱。
警方周五早开始行动
渥太华市警察局（OPS）于周五 ( 2 月 18 日 ) 上午 8 点后不久开始行动，以驱散在渥太华的抗议者。
周五早上，加拿大广播公司报道说，渥太华的警察从尼古拉斯（Nicholas）街开始行动，在此之前，他们再次要求示威者立即离开，要求抗议者保持和平并遵守法律。
有人看到警察砸碎了一辆卡车的车窗，把里面的人拉出来，并予以逮捕，拒绝离开的抗议者被一个个逮捕，然后被警察带走。
加拿大广播公司新闻部证实，抗议车队的领袖之一帕特·金（Pat King）在被捕者之中。
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（CBC，Radio-Canada）